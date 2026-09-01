Congreso Nacional de Marketing Político estará presente en Colombia el 4 y 5 de Septiembre

Luego de las elecciones presidenciales en Colombia, personas clave que participaron en las dos campañas de los candidatos más fuertes, se encontrarán en un mismo escenario para analizar qué terminó definiendo el resultado.

Por la campaña del actual presidente, Abelardo de la Espriella estará Carlos Arias, gerente de Estrategia y Poder, la firma de su estratega Carlos Suárez, quien participó también en la estrategia de la campaña presidencial.

Del otro lado estarán Antonio Sola, reconocido como el ‘creador de presidentes’ y referente global en consultoría política y Ángel Beccassino, estratega que ha acompañado a otros presidentes como Juan Manuel Santos, Gustavo Petro y Evo Morales. Ambos hicieron parte de la campaña de Iván Cepeda.

¿Dónde será el evento y cuáles son los temas que hablarán?

El encuentro será el 4 y 5 de septiembre en el Teatro México de Bogotá, durante el Congreso Nacional de Marketing Político, y pondrán sobre la mesa los aciertos, errores y decisiones estratégicas de las dos campañas, además darán sus opiniones sobre el resultado que terminó favoreciendo a uno de los dos proyectos políticos.

También permitirán el ”detrás de” una elección en la que no solamente estuvieron en juego candidatos y propuestas. Fueron emociones, narrativas, datos, segmentación de electores, redes sociales e inteligencia artificial y son los que forman parte cada vez más del arsenal con el que se disputa el voto.

El evento contará con invitados internacionales

El encuentro también reunirá a estrategas internacionales como Carlos Fara, con más de 200 campañas electorales en América Latina y Yago de Marta, considerado uno de los mejores media trainers del mundo y formador de líderes como Nayib Bukele y Luis Abinader.