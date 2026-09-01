Cartagena y Barranquilla lideraron semifinal del Torneo de Ajedrez del Caribe

Barranquilla y Cartagena fueron las ciudades más destacadas en la semifinal del VIII Torneo de Ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda, realizada en Barranquilla, donde 19 jóvenes ajedrecistas obtuvieron su clasificación a la gran final nacional.

La jornada contó con la participación de 192 niños, niñas y adolescentes provenientes de nueve municipios, en una competencia que además de medir sus habilidades sobre el tablero, permitió el intercambio de experiencias entre jóvenes de distintas regiones del Caribe y otras zonas del país.

Barranquilla y Cartagena aportaron seis finalistas cada una, mientras que también clasificaron representantes de Soledad, Puerto Colombia, Albania, Hatonuevo, Medellín, Tenerife y Santa Marta.

Por departamentos, Atlántico encabezó la clasificación con ocho cupos, seguido de Bolívar con seis. La Guajira y Magdalena obtuvieron dos cupos cada uno, mientras que Antioquia consiguió uno.

La organización destacó la participación regional y el ambiente de integración generado durante la jornada, en la que los jóvenes pudieron compartir conocimientos, descubrir nuevos talentos y fortalecer los vínculos alrededor del ajedrez.

Los 19 clasificados se preparan ahora para la gran final nacional, programada para los días 17 y 18 de octubre en Barranquilla.

El torneo continuará con nuevas semifinales. La próxima se realizará el 5 de septiembre en Medellín, y posteriormente las jornadas clasificatorias llegarán a Montería y Palmira.