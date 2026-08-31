Antioquia entrega la primera vivienda reconstruida en tiempo récord tras el sismo

Medellín

El gobernador Andrés Julián y el empresario Orlando Duque Giraldo entregaron en Guarne la primera vivienda reconstruida tras el sismo del pasado 10 de agosto. La beneficiaria fue la familia de Jeannette del Socorro Hincapié, quienes pasaron de habitar una estructura de bahareque a una casa totalmente adaptada para la discapacidad de su hijo.

La obra fue ejecutada en tiempo récord mediante una alianza público-privada entre la Gobernación de Antioquia y la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA). El empresario financió las obras, VIVA aportó estudios y diseños, mientras que la Fundación Compasión se encargó de la dotación completa del inmueble.

Atención con materiales y modelo de autoconstrucción

A la fecha, VIVA ha entregado insumos del Banco de Materiales a alcaldías para reparar unas 560 viviendas en Andes, Caramanta, Ciudad Bolívar, Betulia e Hispania. Durante esta semana, el suministro de insumos continuará en municipios como Valparaíso, Jardín, Tarso y Anzá.

Las administraciones municipales distribuyen los materiales directamente a los hogares afectados bajo un modelo de autoconstrucción asistida. Mediante este esquema, cada familia recibe acompañamiento técnico continuo por parte de expertos para ejecutar las reparaciones estructurales requeridas de forma segura.

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Alianzas estratégicas para la reconstrucción

Para ampliar la cobertura de atención, la Gobernación adelanta alianzas con entidades como Proantioquia, Comfama y el Comité de Cafeteros de Antioquia. Este trabajo coordinado permitirá intervenir inicialmente 21 viviendas adicionales pertenecientes a familias caficultoras damnificadas.