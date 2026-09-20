$100 millones de recompensa por responsables de amenazas contra trabajadores del Inpec en Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, anunció nuevas medidas de seguridad para enfrentar las amenazas que, según las autoridades, buscan generar temor entre la población del área metropolitana de Bucaramanga, particularmente en el municipio de Girón.

Durante una verificación del dispositivo de seguridad en los alrededores de la cárcel de Palogordo, el mandatario informó que se reforzará la presencia de la Policía y el Ejército, además del despliegue de capacidades tecnológicas y operativas en la zona.

Entre las medidas está la utilización de 18 motocicletas y ocho drones entregados por la Gobernación de Santander al Ejército Nacional, que serán empleados para fortalecer la seguridad de los uniformados y de la comunidad en esta zona rural del municipio.

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Díaz Mateus también anunció una bolsa de recompensas de hasta $100 millones, dentro de la cual se podrán entregar hasta $20 millones por información que permita identificar al hombre que aparece en un video amenazando a la fuerza pública y a la población.

La misma suma, hasta $20 millones, será ofrecida por información que permita identificar a la persona que habría instalado un cilindro sobre una vía.

“Son dos personas que nos ponemos hoy el objetivo de capturar lo más pronto posible porque no vamos a permitir que los bandidos atemoricen a la población en el departamento de Santander”, señaló el gobernador.

14 internos de alta peligrosidad permanecen en la cárcel de Palogordo

El gobernador también se refirió a los movimientos de internos hacia establecimientos penitenciarios de Santander y aseguró que actualmente hay 14 delincuentes considerados de alta peligrosidad, aunque indicó que algunos nombres no pueden ser revelados por razones de seguridad.

Juvenal Díaz Mateus sostuvo que las autoridades buscan impedir que desde las cárceles se continúen coordinando delitos como extorsiones y órdenes de asesinato mediante el uso de teléfonos celulares.

¿Amenazas contra la fuerza pública en Santander?

Sobre las amenazas contra las autoridades, el gobernador manifestó que no ha recibido amenazas directas, aunque reconoció que quienes ocupan cargos de responsabilidad en materia de seguridad permanecen en una situación de riesgo permanente.

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Frente a la relación entre los hechos recientes y el denominado “plan pistola”, Díaz Mateus indicó que las autoridades adelantan las investigaciones y que será la Policía y la Fiscalía las que determinen si existe una conexión entre los diferentes casos.

El mandatario también señaló que los grupos que se atribuyen las amenazas se identifican como “Nueva Alianza” y que las investigaciones deberán establecer quiénes serían sus responsables y cabecillas.