Sequía en Barrancabermeja: el río Magdalena baja hasta 90 centímetros y afecta a más de 300 familias

La temporada seca empieza a generar consecuencias en Barrancabermeja, Santander, donde las mediciones del río Magdalena muestran un descenso sostenido durante los últimos ocho días, según alertó Didier González, funcionario de Gestión del Riesgo del distrito.

De acuerdo con el funcionario, el nivel del río ha llegado a registrar mediciones de entre un metro y 90 centímetros, situación que atribuyó a la falta de precipitaciones en la cuenca alta del Magdalena.

Uno de los puntos más afectados es la Ciénaga de Opón, donde el descenso del caudal ha provocado la pérdida de la interconectividad con algunas veredas y corregimientos de Barrancabermeja.

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González señaló que la ciénaga presenta condiciones de sequía y que su caudal se ha reducido cerca de un 70%, afectando directamente a más de 300 familias que dependen de la pesca y de las actividades agrícolas.

La situación también empieza a dificultar el acceso al agua. Según Gestión del Riesgo, los pozos artesanales utilizados por las comunidades ya no son suficientes para atender sus necesidades.

“Debemos articular con ellos y con la administración distrital para garantizarles el acceso al agua”, señaló González, quien aseguró que ya se está haciendo presencia en el territorio para atender a las comunidades afectadas.

La administración distrital mantiene el seguimiento a los niveles del río y a las condiciones de la Ciénaga de Opón, mientras busca establecer medidas para garantizar el abastecimiento de agua a las familias que dependen de estos cuerpos hídricos.