Capturan en Bucaramanga a alias “el Mundo”, señalado de abastecer de armas a grupo criminal

Alias “el Mundo”, señalado de abastecer de armas y municiones a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santander. Fue capturado en Bucaramanga durante un allanamiento realizado por el Gaula Militar Chicamocha y la Sijín de la Policía.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias “el Mundo” tendría más de una década de trayectoria dentro de esta estructura y habría tenido entre sus funciones conseguir armamento para la organización.

El coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, aseguró que alias “el Mundo” también estaría relacionado con actividades de reclutamiento, extorsión y presión contra población civil.

Según la investigación, en 2021 habría participado en el reclutamiento de personas en Ciénaga, Magdalena. En 2022, habría estado vinculado con actividades extorsivas en Minca, zona rural de Santa Marta.

Las autoridades también lo relacionan con hechos ocurridos en 2024 en San Martín, Cesar, donde presuntamente participó en acciones de intimidación que habrían provocado desplazamientos forzados.

Alias “el Mundo” fue dejado a disposición de las autoridades judiciales y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

Esta captura busca golpear la red encargada del abastecimiento de armas de esta estructura en Santander y reducir su capacidad de operación en la región. La Quinta Brigada reiteró el llamado a denunciar casos de extorsión o secuestro a través de la línea 147 del Gaula Militar.