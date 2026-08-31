Médicos definirán si Lucas Murillo puede recibir un trasplante de corazón en Bucaramanga

Lucas Murillo ya está en la Fundación Cardiovascular de Colombia y ahora la atención está puesta en lo que encuentren los médicos.

Durante las próximas horas le realizarán varios estudios para establecer cómo está su corazón y si su condición permite avanzar hacia un trasplante. Con esos resultados, una junta médica revisará el caso y definirá cuál será el tratamiento que deberá seguir.

Su mamá, Andrea García, explicó que la familia espera que el tiempo que Lucas pasó sin controles especializados no haya afectado su estado de salud.

“Esperemos que este tiempo que no tuvo esos controles multidisciplinares no le haya hecho daño y que sí se le pueda hacer el trasplante”, señaló.

Lucas nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Una enfermedad en la que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla adecuadamente. Ya ha pasado por dos cirugías y ahora los especialistas deberán establecer cuál es la mejor opción para continuar su tratamiento.

A su condición cardíaca se suma una virosis intestinal. Según contó su mamá, el menor ha presentado vómito y fiebre y, por ser un paciente cardíaco, requiere una vigilancia más cercana mientras avanzan los estudios.

El traslado desde Cúcuta hasta Santander se hizo en un avión ambulancia tipo jet del HIC y duró cerca de 20 minutos. Lucas viajó acompañado por un equipo médico especializado y por sus padres.

El HIC también informó que durante la permanencia de la familia en Floridablanca tendrán apoyo para estadía, alimentación y transporte.

El caso de Lucas tomó fuerza después de que su familia pidiera públicamente ayuda al presidente Abelardo de La Espriella para lograr la atención médica que necesitaba.

Andrea García agradeció esa intervención y aseguró que fue determinante para que el proceso avanzara. “Nosotros sabíamos que bastaba con una palabra de él para que se movieran las cosas y así fue”, dijo.

Por ahora, la familia espera los resultados de los estudios. Esa valoración será la que determine si Lucas puede recibir un trasplante de corazón o si los médicos deberán seguir otra ruta de tratamiento.