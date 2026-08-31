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“No me explico por qué hoy termina en Palogordo al lado de 17 cabecillas”: abogada de David Murcia

En entrevista con Daniel Coronell en 6AM W, la abogada Sondra Macollins Garvin, apoderada de David Murcia, cuestionó el sorpresivo traslado de su cliente a la cárcel de alta seguridad de Palogordo, en Santander. Macollins calificó la medida como un “golpe bajo” para la defensa y una vulneración de los derechos de Murcia, quien completa 18 años de reclusión.

Ante la falta de explicaciones oficiales por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la defensa recurrió a instancias internacionales. “Tuve que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque efectivamente el Estado no va a garantizar los derechos de David Murcia Guzmán hoy. No lo hizo antes, menos ahora”, manifestó la abogada.

Confirmó que ya radicó una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH debido a la gravedad de la situación. De acuerdo con Macollins, el traslado ocurrió en medio de las declaraciones contra el presidente Abelardo de la Espriella.

Añadió que Murcia se encuentra “atemorizado con toda la razón” tras haber sido “víctima en alguna ocasión de todo el poder de un presidente en su contra”.

“David ya lleva 18 años preso por un delito económico”

Macollins cuestionó los motivos del traslado, argumentando que Murcia fue condenado por un delito económico que no está relacionado con organizaciones criminales. “No me explico por qué hoy termina en Palo Gordo al lado de 17 cabecillas que tienen que ver con grupos violentos de Colombia”, señaló.

Desde su defensa se esperaba que fuera reubicado en un pabellón de mediana seguridad otorgada a los reclusos listos para recobrar su libertad. “David ya lleva 18 años detenido, preso por un delito que básicamente es un delito económico”, agregó.

Recordó que en esta misma prisión de Palogordo han sido recluidos jefes criminales como Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’ (Oficina de Envigado), y José Omar Henao Acevedo, alias ‘Omitar’ (Los Pachelly).

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