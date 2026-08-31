Mujer de 28 años murió en Tunja, en caso de presunto feminicidio, tras una discusión con su pareja

Tunja

Un nuevo caso de violencia intrafamiliar es investigado por las autoridades en Tunja. Karen Julieta Coronado Cárdenas, de 28 años, fue encontrada sin vida en una vivienda del barrio Ciudad Jardín, en hechos que, según las primeras informaciones entregadas por la Policía Metropolitana, estarían relacionados con una discusión con su compañero sentimental, Camilo Quintero.

El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Javier Gustavo Lemus, señaló que las autoridades conocieron el caso a través del hermano del presunto agresor y se desplazaron hasta el lugar, donde encontraron el cuerpo de la mujer.

“Lamentablemente conocimos el caso, mediante la información del hermano del victimario nos acercamos al sitio y desafortunadamente encontramos el cuerpo sin vida de esta mujer de 28 años que lamentablemente por un caso de intolerancia y de bebidas embriagantes pierde la vida”.

De acuerdo con el oficial, Quintero permanece en un centro hospitalario bajo custodia policial y posteriormente será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá definir su situación jurídica dentro del proceso investigativo.

“Esta persona está en este momento en el hospital con custodia para posteriormente ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación y que le defina su situación jurídica mediante todo el trabajo investigativo que se está realizando, la recolección de información”.

Según la información preliminar recopilada por las autoridades, el hombre habría estado consumiendo bebidas embriagantes desde el sábado y habría llegado aproximadamente a las 3:00 de la madrugada a la vivienda, donde se presentó una discusión que terminó en la agresión contra la mujer.

“La información que tenemos es que esta persona estaba ingiriendo bebidas embriagantes desde el día sábado y llegó como a las tres de la mañana a la vivienda y allí se presenta la discrepancia y le propina de pronto algunas lesiones que acabaron con la vida de esta señora”.

El coronel Lemus Pinto indicó además que la Policía trabaja con la Alcaldía de Tunja en medidas que permitan reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol, entre ellas posibles restricciones de horarios y zonas.

“Ya estamos trabajando con la Alcaldía para tratar de ajustar algunos decretos para restringir de pronto algunos horarios y algunas zonas en donde podamos nosotros poder tener el control y poder minimizar el riesgo que esto está generando”.

Preocupación por aumento de la violencia intrafamiliar

El caso vuelve a poner la atención sobre las cifras de violencia intrafamiliar en la capital boyacense y su área metropolitana. Según el comandante de la Policía Metropolitana, durante este año se han registrado más de 140 casos, mientras que el acumulado alcanza los 951 hechos.

“Este año llevamos ya más de 140 casos de violencia intrafamiliar y en total llevamos 951 casos de violencia intrafamiliar en el área metropolitana. Aquí el llamado es a trabajar junto con las alcaldías, junto con todas las entidades”.

Lemus aseguró que se viene planteando un trabajo conjunto con abogados, psicólogos, psiquiatras y otros profesionales para intervenir especialmente a los agresores y buscar reducir la reincidencia de este tipo de hechos.

“Ha ido en incremento y estamos muy preocupados por eso, pero pues también hemos ido trabajando. Vamos a presentar un plan para tratar de disminuir sobre todo con los agresores este impacto”.

La Policía Metropolitana de Tunja reiteró el llamado a las autoridades locales y demás entidades para fortalecer las acciones de prevención y atención de la violencia intrafamiliar, mientras avanza la investigación por la muerte de Karen Julieta Coronado Cárdenas.