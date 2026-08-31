Mujer de 28 años murió en Ciudad Jardín, en Tunja; su pareja permanece bajo custodia policial

La Policía Metropolitana advierte un incremento de la violencia intrafamiliar en Tunja y reporta 951 casos en lo corrido del año en el área metropolitana.

Tunja

Una mujer de 28 años, identificada como Karen Julieta Coronado Cárdenas, murió en el barrio Ciudad Jardín, en el suroriente de Tunja, en hechos que son investigados por las autoridades como un presunto feminicidio.

Según informó el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, el caso fue conocido luego de que un hermano de la pareja sentimental de la víctima alertara sobre lo ocurrido. Al llegar a la vivienda, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida de la mujer.

“Desafortunadamente encontramos el cuerpo sin vida de esta mujer de 28 años, quien, lamentablemente, por un caso de intolerancia y consumo de bebidas embriagantes, pierde la vida”, señaló.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el presunto agresor habría estado consumiendo bebidas alcohólicas desde el sábado y llegó a la vivienda aproximadamente a las 3 de la mañana, donde se habría producido una discusión con la víctima.

“Se presenta la discrepancia y le propina algunas lesiones que acabaron con la vida de esta señora”, explicó.

La pareja sentimental de la víctima, identificada como Camilo Quintero, fue trasladada al Hospital San Rafael de Tunja, donde permanece bajo custodia de la Policía. Según las autoridades, habría resultado herido tras, presuntamente, intentar quitarse la vida.

El comandante de la Policía Metropolitana también advirtió sobre el incremento de los casos de violencia intrafamiliar en la jurisdicción. Indicó que durante los primeros ocho meses de 2026 se han registrado más de 140 casos, mientras que el acumulado en el área metropolitana asciende a 951 casos.

“Ha ido en incremento y estamos muy preocupados por eso”, afirmó Lemus, quien anunció que se trabaja con las alcaldías y otras entidades en un plan dirigido especialmente a los agresores, con participación de abogados, psicólogos, psiquiatras y otros profesionales.

El oficial también señaló que se adelantan conversaciones con la Alcaldía de Tunja para revisar los horarios de funcionamiento de los establecimientos nocturnos y evaluar medidas que permitan reducir los hechos de violencia asociados al consumo de bebidas embriagantes.