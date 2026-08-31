Boyacá organiza las regiones en la Primera Convención de Dirigentes hacia la “Boyacá Milagro”

Líderes de los 123 municipios y 13 provincias participaron en Villa de Leyva en la Primera Convención de Dirigentes hacia la “Boyacá Milagro”, donde definieron una ruta de organización territorial y una iniciativa para apoyar la reconstrucción tras el terremoto.

Con representación de los 123 municipios y las 13 provincias de Boyacá, se cumplió en el Centro de Convenciones Casa Fundadores de Villa de Leyva la Primera Convención de Dirigentes hacia la «Boyacá Milagro», convocada por Defensores de la Patria.

El encuentro reunió a líderes territoriales, empresarios y dirigentes que respaldaron la candidatura del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Bethy Pérez, una de las coordinadoras de la jornada, agradeció la participación y destacó que asistieron «...empresarios, líderes de las 13 provincias y 123 municipios del departamento de Boyacá, que decidieron aceptar nuestra convocatoria y acompañarnos...».

Líderes de los 123 municipios y 13 provincias participaron en Villa de Leyva en la Primera Convención de Dirigentes hacia la “Boyacá Milagro”, donde definieron una ruta de organización territorial y una iniciativa para apoyar la reconstrucción tras el terremoto. Ampliar Líderes de los 123 municipios y 13 provincias participaron en Villa de Leyva en la Primera Convención de Dirigentes hacia la “Boyacá Milagro”, donde definieron una ruta de organización territorial y una iniciativa para apoyar la reconstrucción tras el terremoto. Cerrar

Según los organizadores, la jornada tuvo como propósito fortalecer la organización interna de la colectividad y avanzar en una agenda común para el departamento. Pérez explicó que el objetivo central fue «...fortalecer la unidad de Defensores de la Patria en Boyacá, promover la participación democrática de nuestras bases y construir entre todos una agenda común para el departamento...», en consonancia con los principios y propuestas del proyecto político que lidera Abelardo de la Espriella. La dirigente agregó que el proceso se desarrolla bajo la conducción de Camilo Noguera Abello, director nacional provisional, y en el marco de la Ley 1475 de 2011.

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Uno de los principales resultados del encuentro fue la decisión de comenzar un proceso de organización desde las provincias, mediante mesas de trabajo y posteriores asambleas que permitan recoger las propuestas de cada territorio. «...Nos invitan a crear mesas de trabajo que deben servir para escuchar a cada una de las 13 provincias, recoger sus propuestas, consolidar sus liderazgos, que cada territorio sea reconocido como propio...», explicó Pérez.

La propuesta busca que la futura estructura departamental cuente con una representación territorial verificable y que la hoja de ruta sea construida de manera colectiva antes de llegar a la Dirección Nacional.

La coordinadora insistió en que este proceso no pretende concentrar la representación política en determinados sectores del departamento. «...Ninguna provincia debe sentirse representada a medias y ninguna región debe concentrar lo que le pertenece a las 13...», afirmó Bethy Pérez. Por ello, señaló que la construcción del futuro Directorio Departamental deberá hacerse «...de manera colegiada, no unipersonal...», con respeto a la institucionalidad de la colectividad y con la posterior validación de la Dirección Nacional de Defensores de la Patria.

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La Convención también tuvo un componente social, con la presentación de una iniciativa impulsada por representantes del sector productivo boyacense, especialmente de las industrias siderúrgica y de materiales de construcción. Se trata del plan «...Reconstruir a Colombia 2050...», que plantea la construcción de 50.000 viviendas en un año, como una propuesta para contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas por el reciente terremoto. Pérez sostuvo que Boyacá «...quiere hacer parte de la construcción de esa patria milagro...» y que el departamento puede convertirse en un ejemplo nacional al poner su capacidad productiva y organizativa al servicio de una respuesta solidaria.