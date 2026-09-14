Dos establecimientos comerciales fueron cerrados en Pasto este fin de semana: Estas son las razones

Pasto- Nariño

Las autoridades en Pasto reforzaron los controles y vigilancia a establecimientos de comercio nocturnos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento, además de fortalec.er los controles a la movilidad teniendo en cuenta la ampliación de horarios temporal para bares y discotecas.

Según la Policía Metropolitana de Pasto, la primera jornada de ampliación temporal del horario de funcionamiento para discotecas, dejó dos establecimientos de comercio cerrados durante los controles adelantado.

Uno de los procedimientos se realizó en una tienda que al parecer, funcionaba como expendio de bebidas alcohólicas sin contar con la autorización correspondiente y también se evidenció ocupación indebida del espacio público, por lo que se adoptó la medida de cierre.

El segundo caso se registró en la discoteca Mónaco, donde durante una inspección fueron encontrados seis menores de edad al interior del establecimiento, por lo que las autoridades procedieron con el cierre del lugar y las actuaciones correspondientes frente a la presencia de menores en este tipo de establecimientos.

Adicional a esto, las autoridades reportaron que una persona falleció en medio de una riña registrada en el conjunto residencial La Quinta, al parecer luego de sufrir una brutal agresión, caso que esta siendo investigado por las autoridades.

Cabe recordar que la medida de extensión al funcionamiento de bares y gastrobares hasta las 3:00 de la mañana aplica durante los fines de semana del 12 y 13, y del 19 y 20 de septiembre.