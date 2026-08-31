Cayeron cinco implicados en hurtos y secuestros en la Panamericana entre Nariño y Valle del Cauca

Pasto-Nariño

Un importante golpe a la delincuencia propinó las autoridades en el suroccidente del país, con la captura de cinco personas mediante allanamientos en Funes y el corregimiento de Las Mesas, jurisdicción de El Tablón de Gómez, Nariño; así como en Popayán, Cauca, y Tuluá, Valle del Cauca.

La operación fue desarrollada por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Inteligencia Policial. Los capturados presuntamente estarían vinculados a una red logística que estaría al servicio de los frentes Franco Benavides y Carlos Patiño del autodenominado Estado Mayor Central, con injerencia en el departamento de Nariño informó la Policía.

Estas personas son investigadas por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir, secuestro, extorsión, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, los capturados presuntamente estarían relacionados con el hurto de camionetas de alta gama en diferentes corredores viales de Nariño. Para cometer estas acciones, al parecer, habrían utilizado armas de fuego y prendas similares a las de uso privativo de las Fuerzas Militares, con las cuales interceptaban a las víctimas.

Los vehículos hurtados presuntamente eran trasladados hacia zonas de influencia de estas estructuras en Nariño y Cauca, donde habrían sido utilizados para el transporte de insumos destinados al procesamiento de narcóticos y para facilitar la movilidad de sus integrantes.

Durante los procedimientos fueron incautadas tres armas de fuego, 31 cartuchos y tres pañoletas con patrón pixelado. Estos elementos quedaron bajo custodia de las autoridades competentes y serán incorporados al proceso investigativo.