La Procuraduría revocó sanción de 12 años impuesta al exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado

Ibagué

La Procuraduría General de la Nación revocó el fallo del 21 de enero del año 2026 mediante el cual se declaró la responsabilidad disciplinaria y se impuso sanción por de destitución e inhabilidad general por un término de 12 años el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado y a la directora de Atención al Ciudadano de la Alcaldía, Leidy Gómez García.

Según el documento al que tuvo acceso Caracol Radio, la sala no encontró los elementos suficientes para confirmar la responsabilidad de los implicados, debido a que no quedó plenamente constatado que el evento analizado tuviera una finalidad política.

Además, argumentó la entidad de control que “Esto es que aquellos hubieran utilizado sus cargos públicos para participar en una controversia electoral, por lo cual se impone la revocatoria del fallo disciplinario impugnado”.

El hecho por el que habían sancionado en primera instancia al exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, tenía relación con una reunión que se realizó con los sectores religiosos de la ciudad la administración municipal con el fin de hacer una rendición de cuentas en un hotel, encuentro al que habría llegado al final de este la entonces candidata a la Alcaldía, Johana Aranda, situación que fue denunciada ante la Procuraduría.

Finalmente, la Procuraduría ordenó el archivo de este proceso que en primera instancia había sido contrario para los intereses de los exfuncionarios y que ahora los absuelve de toda culpa.