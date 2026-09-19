Sicarios asesinaron a un expolicía en el sur de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que en la noche del viernes 18 de septiembre fue asesinada una persona bajo la modalidad de sicariato en el barrio Galán al sur de Ibagué, hecho que es investigado por parte de las autoridades.

Según información establecida en el lugar de los hechos, la víctima de este nuevo hecho violento es Jimmy González Martínez, un exmiembro de la Policía que fue atacado con disparos de arma de fuego por dos personas que se movilizaban en motocicleta.

La víctima de este ataque sicarial murió cuando era atendido por los médicos de turno de la Unidad de Salud de Ibagué hasta donde fue trasladado tras ser herido con arma de fuego.

Versiones preliminares aseguran que González Martínez era el propietario de una tienda de venta accesorios para celulares ubicada en el sector del barrio Galán de Ibagué.

Por ahora la Policía Metropolitana de Ibagué no se ha pronunciado sobre este caso que genera conmoción entre los habitantes del sur de la ciudad que conocían a Jimmy González Martínez.

Líderes de este sector de la capital del Tolima hacen un llamado a las autoridades para que se investigue este caso y no quede en la impunidad, además piden que se refuerce el pie de fuerza en los barrios del sur donde lamentablemente este tipo de hechos generan una sensación de inseguridad.