Concejo de Ibagué aprobó acuerdos que le permitirán al IMDRI tener sostenibilidad financiera

Ibagué

Durante las sesiones extraordinarias del Concejo de Ibagué se logró la aprobación de los proyectos de acuerdo 039, 040 y 041 que fueron presentados por el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación, IMDRI, y que buscan generar alternativas para que la entidad pueda consolidar procesos y fortalecimiento en distintos frentes.

Según el gerente del IMDRI, Felipe La Rota, el instituto tendrá en el 2027 una cifra histórica de más de $27 mil millones lo que permitirá seguir el camino hacia la sostenibilidad financiera sin depender de la voluntad política del alcalde o gerente que esté administrando el instituto.

“Es una cifra que será progresiva que irá aumentando con los años para que el deporte se vaya estabilizando hasta el 3.9% del 2031. Sumado a eso la tasa Prodeporte que estará alrededor de los $8 mil millones, más el aprovechamiento económico de $2.500 millones y otras fuentes harán el que Instituto Para la Recreación y el Deporte arranque con una cifra de $27 mil millones el próximo año, es una cifra histórica”, dijo Felipe La Rota.

El proyecto que contempla la sostenibilidad financiera, institucional y operativa del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, IMDRI, clave para mantener en óptimas condiciones la infraestructura de alto nivel con las que cuenta la ciudad, establece que de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) de origen tributario del Municipio se destinará el 2,6% en la primera vigencia fiscal y ascenderá gradualmente hasta llegar a un techo máximo de 3,9% en la quinta vigencia que sería en el año 2031.

Por otra parte, se aprobó el proyecto de acuerdo que establece como se financiará y administrará el Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre de Ibagué, donde clubes, ligas y organizaciones tendrán alternativas para su masificación y rendimiento.

“Esto garantizará que nuestra comunidad deportiva pueda salir adelante y se sientan motivados en las distintas disciplinas para representar a la ciudad en los eventos nacionales e internacionales”, dijo Felipe La Rota, gerente del IMDRI.

Otro de los proyectos aprobados es la modificación del Acuerdo Municipal 041, que establece las tarifas para el ingreso al Complejo Acuático Recreativo ubicado en el Parque Deportivo, y donde se tendrá la facultad para promocionar y gestionar nuevas alternativas para el uso masivo.

En este se establece implementar descuentos y estrategias de promoción sobre las tarifas de ingreso al Complejo Acuático Recreativo, tales como campañas de fidelización, estrategias de temporada y jornadas especiales, con un límite máximo del 50% de descuento sobre las tarifas vigentes, siempre respaldados en un análisis técnico, operativo y financiero previo, con el fin de mejorar la ocupación del escenario, ampliar el acceso y dinamizar el recaudo de manera sostenible.