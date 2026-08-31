Coronel Ferney Martín Romero asume como nuevo comandante de la Policía en el Tolima

Tolima

Tras casi 10 meses, se produjo un nuevo relevo en el comando de la Policía del Departamento del Tolima. Este lunes 31 de agosto se confirmó la salida del coronel John Anderson Vargas, tras su llegada en noviembre de 2025.

En su lugar asumirá el comando el coronel Ferney Martín Romero, quien se venía desempeñando como subdirector de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), donde lideró estrategias operativas y de investigación contra estructuras criminales a nivel nacional.

El coronel Romero cuenta con más de 27 años de trayectoria en la Policía Nacional, con una amplia experiencia en investigación criminal, inteligencia y lucha contra el crimen organizado.

A lo largo de su carrera policial ha ocupado responsabilidades en áreas relacionadas con la investigación de homicidios, narcotráfico, lavado de activos, extinción de dominio y crimen organizado. Asimismo, hizo parte de la Operación Agamenón, una de las principales ofensivas desarrolladas por la institucionalidad contra estructuras criminales de alto impacto en Colombia.

Dentro de su trayectoria también se destaca su desempeño como jefe de la SIJIN de Medellín y como jefe de la Regional de Investigación Criminal No. 6, con jurisdicción en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó.

En el ámbito académico, el coronel Ferney Martín es administrador policial, administrador de empresas y profesional en criminalística. Cuenta, además, con especializaciones en Seguridad y Derecho Procesal Penal, esta última de la Universidad Externado de Colombia, y es magíster en Alta Dirección de la Universidad Rey Juan Carlos de España.

Su formación profesional se complementa con capacitación internacional especializada recibida de organismos como la DEA, ICE e ILEA, además de su participación en grupos especiales de investigación durante su trayectoria institucional.

Como reconocimiento a su servicio a la seguridad del país, el nuevo comandante del Departamento de Policía Tolima ha recibido 40 condecoraciones, siete menciones honoríficas y 184 felicitaciones institucionales.

Los retos

El nuevo comandante de la Policía en el Tolima asume el liderazgo en medio de una profunda crisis de seguridad relacionada con una escalada de violencia que se intensificó a lo largo de este mes de agosto. La crisis se evidencia en un aumento de los homicidios superior al 65 %, lo que llevó a acelerar la salida del coronel Vargas, en medio de cuestionamientos por sus resultados.

La lucha frontal contra el sicariato, el tráfico de estupefacientes, la minería ilegal y los grupos criminales será el principal reto del nuevo comandante.