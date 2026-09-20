La Gobernación del Tolima busca vender el Hotel Ambalá de Ibagué

El hotel Ambalá esta ubicado en la calle 11 entre las carreras Segunda y Tercera. / Archivo Caracol Radio

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la secretaria Administrativa de la Gobernación del Tolima, Nidia Yurany Prieto, confirmó que se tomó la decisión de presentar un proyecto de ordenanza por medio del cual la Asamblea autorice a la gobernadora, Adriana Matiz, la venta del Hotel Ambalá, edificio ubicado en la calle 11 entre carreras segunda y tercera de Ibagué.

“Autoriza al gobierno departamental poner en venta a través de los mecanismos legales y constitucionales el bien mueble denominado Hotel Ambalá luego que se corrieran los caminos del arrendamiento, la APP, habiendo explorado estos caminos y no siendo satisfactorios para el desarrollo de estas opciones”, dijo Nidia Yurany Prieto.

Según la funcionaria, la última opción que se intentó fue la Alianza Público – Privada que avanzó hasta la factibilidad, pero que al final el interesado decidió retirar la propuesta lo que deja a la administración departamental sin más opciones.

“Cuando ingresamos al gobierno arrancamos el camino del arrendamiento, hicimos dos convocatorias públicas, existieron proponentes, pero luego de pedir requisitos de solidez no tuvieron la capacidad, luego vino la APP, pero tampoco se logró consolidar”, destacó.

Además, resaltó que la Gobernación del Tolima no tiene los recursos que se requieren para habilitar la edificación del Hotel Ambalá que es una de las más insignias que tiene la ciudad.

“El proyecto tiene la socialización de la ordenanza, esperemos que recibamos el apoyo de los diputados de esta iniciativa que busca la venta del Hotel Ambalá, esto luego de hacer todos los escenarios que se intentaron para que llegar a este punto, no tenemos otro camino, eso dice la consultoría”, ratificó.

Finalmente, aseguró que si se autoriza la venta se hará bajo el mecanismo de la subasta pública que tendrá a cargo un banco como se ha hecho con otros negocios de este tipo.