El Tolima lucha contra 13 incendios forestales activos en 7 municipios

Tolima

Los organismos de emergencias de varios departamentos apoyan la atención de 13 incendios forestales en 7 municipios del Tolima, situación que agrava más la compleja crisis social, ambiental y económica que vive la región por cuenta de 51 días bajo el fuego, conflagraciones que han consumido más de 60 mil hectáreas.

Los municipios con incendios forestales activos son Ataco, Ortega, Armero Guayabal, Alvarado, Chaparral, Rovira y Prado los cuales han tenido apoyo aéreo y por tierra para apagar las llamas que afectan cultivos y pastos.

“Lo que ocurre con los incendios forestales es una tragedia muy diferente a otras que se puedan presentar, por ejemplo, en los municipios de Coello, Valle de San Juan y San Luis se nos quemaron los cultivos de maíz, limón, pastos, el daño ambiental es muy grave, pero el daño económico también es muy grande”, dijo la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

La mandataria seccional también aseguró que en la región se adelanta un tema de prevención con las comunidades recordándole a la ciudadanía que no es el momento para hacer quemas controladas que terminan convertidas en incendios forestales.

“El hacer quemas controladas lleva a que se incurra en el delito de incendio que tiene una pena de 2 años hasta 22 años y además de eso una multa que puede llegar a los 1.200 SMLMV”, resaltó Adriana Matiz.

Finalmente, recordó que junto al Ministerio de Agricultura y Cortolima se está trabajando en un programa de recuperación ambiental, productiva y rural con el fin apoyar a las familias que lo perdieron todo en medio de esta tragedia.

Dato: en el Tolima la Asamblea aprobó una ordenanza que le permitirá a la Gobernación del Tolima trasladas más de $8 mil millones para empezar el proceso de recuperación productiva en las zonas más afectadas por los incendios forestales.