Alcaldía de Manizales propondrá al concejo proyecto de acuerdo de vigencias futuras por 30 años

Los residentes del edificio Versalles en Manizales evacúan sus viviendas por riesgo de colapso a raíz del terremoto del 10 de agosto.

Manizales

Ese es el objetivo de Jorge Eduardo Rojas, alcalde de la capital caldense, proponer al concejo un proyecto de acuerdo de vigencias futuras por tres décadas.

El mandatario municipal explica que ante los decretos de la emergencia emitidos por el gobierno nacional, es posible efectuar su propuesta, ya que impactaría levemente el marco fiscal, es decir, sería un poco menos del 5 % de los recursos tributarios de cada año, lo que significa aproximadamente unos 5.000 millones de pesos anuales por 30 años para recaudar más de 150.000 millones, aparte de los 220.000 millones aprobados recientemente por el Concejo de Manizales.

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Indica que la misión es que los damnificados recuperen sus bienes, igualmente, ayudar a los ancianos que son víctimas del fenómeno natural y demás personas que perdieron todo y no tenían sus inmuebles asegurados. “El Estado y la ciudad deben arropar a la gente, si les íbamos a entregar un subsidio o un aporte para recuperar su casa de 20 millones, pues podremos darle el doble y eso representa mucho para ellos”.

Crédito para mejoramiento de vivienda

Además, la administración municipal abrió una licitación para contratar el crédito que les aprobaron con la banca, por lo que debe llegar una certificación internacional el próximo mes para girar los primeros dineros destinados al mejoramiento de vivienda.

“Les pedimos a quienes están haciendo sus mejoramientos, guardar las facturas porque les ayudaremos también con los recursos para dicha destinación”, puntualiza Rojas.

Por último, las autoridades locales visitan el área rural evidenciando los daños en viviendas, cultivos y carreteras terciarias que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.