Este semestre se intervendrán 250 puntos para mejorar la malla vial de la ciudad de Manizales

Manizales

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, manifiesta que en el segundo semestre del 2026 se arreglarán las calles y avenidas en toda la ciudad.

Dentro de ese paquete de intervenciones a la malla vial se resume en la adjudicación previa de un contrato de 6.000 millones y está en ejecución otro de $ 3.000 millones, mientras que en varias comunas se han efectuado acuerdos firmados de montos entre los 500 y 800 millones de pesos.

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“Yo creo que estamos ejecutando más de $ 15.000 millones en vías urbanas para dejar la malla vial como se debe, sacarla de ese retraso que teníamos, así redondeamos el progreso en esta capital. Son 250 puntos priorizados donde hay huecos, trabajaremos este segundo semestre y de manera estratégica para no colapsar el tráfico”, enfatiza el mandatario local.

Aplazamiento de obra en arteria vial

La obra de la avenida Kevin Ángel con la que se pretendía mejorar la movilidad a la altura del barrio Laureles con la construcción de un sistema de intercambiadores viales, se aplazará por un año por problemas de recaudo a raíz del terremoto, por lo que pedirán al concejo una vigencia futura extraordinaria para que se ejecute con recursos del 2027 y 2028 y evitar un litigio jurídico con el contratista.

Por otra parte, recientemente se entregó una obra que mejorará la movilidad en la zona industrial en la capital caldense, específicamente, la primera fase de la doble calzada del sector del SENA, la cual tiene una distancia de 920 metros y costó $ 7.800 millones, además, se compone de un andén y una ciclorruta; la segunda fase tendrá una ejecución de 6 meses.