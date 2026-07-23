Cali se prepara para ser la capital global de la afrodescendencia
Del 12 al 16 de agosto, la capital del Valle será sede de la primera Cumbre Global Afrodiaspórica, un evento que reunirá a más de 60 líderes afro y 50 alcaldes de las Américas y el Caribe. La cita se suma a la edición número 30 del Festival Petronio Álvarez.
Por primera vez en sus treinta años de historia, el Festival Petronio Álvarez sostendrá un diálogo político y económico sobre el futuro de los afrodescendientes en el continente, sin dejar de lado, por supuesto, la música y la cultura del Pacífico colombiano. Del 12 al 16 de agosto, Cali acogerá la Cumbre Global Afrodiaspórica, un espacio pensado para posicionar a la ciudad como punto de encuentro y de conexión de líderes afro a nivel global.
“El Petronio es un festival vivo que sigue reconciliando a la ciudadanía y salvaguardando el patrimonio cultural del Pacífico colombiano”, afirma al respecto Julián Eduardo Arteaga, secretario de Cultura de Cali.
En ese sentido, la agenda de la Cumbre buscará fortalecer el relacionamiento estratégico entre líderes afrodescendientes y visibilizar el potencial económico, político y creativo de la diáspora africana.
La cita reunirá a representantes gubernamentales, organizaciones internacionales, academia, sector privado y sociedad civil, con el propósito de convertirse en una plataforma permanente de articulación entre África, América Latina y el Caribe.
“Es la primera vez que lideramos un diálogo sobre el futuro de los afrodescendientes, sus oportunidades y capacidades. Conectaremos a la ciudadanía con la riqueza cultural de la afrodiasporidad”, agrega Arteaga.
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El Petronio Álvarez, el escenario que la recibe
La Cumbre llega en el marco de la edición conmemorativa del 30° Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que se realizará del 9 al 17 de agosto en Santiago de Cali. La agenda abre oficialmente con el tradicional Desfile de Colonias del Pacífico, que este año convoca a más de mil seiscientas personas y a veintitrés colonias provenientes del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, bajo el lema “Bundeando pa’ la Casa Grande”.
Durante los días siguientes, el festival desplegará su concurso musical en modalidades como Conjunto de Marimba y Cantos Tradicionales, Chirimía de Clarinete, Chirimía de Flauta, Conjunto de Violín Caucano y Agrupación Libre, categorías que buscan preservar los sonidos tradicionales afrocolombianos.
A esta programación se suma la Muestra de Expresiones Tradicionales, que este año recibió más de 477 propuestas de portadores y portadoras de tradición en categorías como cocinas ancestrales, bebidas autóctonas y artesanías.
Además, por sus treinta años, el festival también lanzó la convocatoria especial “Ganadores de Ganadores”, que reunirá a las agrupaciones que obtuvieron el primer lugar entre 1997 y 2024, con el objetivo de consolidar la memoria histórica del evento.
De esta manera, El Petronio, que lleva el nombre del compositor bonaverense conocido como “El Rey del Currulao”, se mantendrá como uno de los encuentros afro más relevantes de América Latina, ahora con una dimensión que trasciende lo cultural para convertirse también en un espacio de pensamiento y liderazgo global.