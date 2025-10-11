Francia Márquez radica proyecto para reglamentar ley que protegerá derechos de comunidades negras

La vicepresidenta Francia Márquez radicó ante el Ministerio del Interior el proyecto de decreto que busca reglamentar la Ley 70 de 1993, una norma que garantiza los derechos territoriales, sociales y culturales de las comunidades negras y afrocolombianas en el país.

La iniciativa se presenta casi 11 años después de la histórica toma del Ministerio del Interior en 2014, cuando Márquez —entonces lideresa social— encabezó una movilización junto a más de 150 mujeres del norte del Cauca para exigir que la ley fuera reglamentada.

La vicepresidenta destacó que este paso representa un avance en un proceso de lucha que ha durado décadas:

“Como mujer negra y vicepresidenta sé que este es un momento muy importante que culmina años de trabajo de líderes y lideresas, incluso de muchos que hoy ya no están porque perdieron la vida en este proceso de reconocimiento”.

El proyecto deberá pasar ahora por una consulta previa con las comunidades negras, requisito legal antes de que pueda ser firmado por el presidente Gustavo Petro.

Por su parte, el ministro del Interior señaló que con la entrega del documento “se abre oficialmente el proceso de consulta previa dentro de las negritudes”, paso necesario para que el decreto entre en vigencia.

La vicepresidenta Francia Márquez concluyó que esta reglamentación “fortalece la identidad de los pueblos y representa el cumplimiento de una deuda histórica con las comunidades negras del país”.