General Mejía seguirá en FFMM pese a investigación por presuntamente ordenar liberación de un narco

El brigadier general Federico Mejía continuará activo en las Fuerzas Militares pese a que sería imputado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente ordenar la liberación de un supuesto narcotraficante capturado en Cauca. El Comando General decidió retirarlo de la posición de comando en el Centro de Educación y Doctrina, pero lo trasladará al Estado Mayor del Comando General, donde ocupará un cargo administrativo sin responsabilidades directas de mando o dirección.

La Fiscalía anunció que imputará al oficial por hechos ocurridos el 31 de enero de 2024, cuando se desempeñaba como comandante del Comando Específico Conjunto del Cauca. Según el ente investigador, Mejía “habría ordenado irregularmente el retorno de un capturado, junto con la sustancia estupefaciente incautada durante el procedimiento” a El Plateado, en Argelia, Cauca, después de que el hombre había sido detenido y extraído de la zona por unidades militares.

Frente a la decisión de mantener al general dentro de la institución, las Fuerzas Militares señalaron que el cambio se tomó “en el marco de las decisiones propias de administración del talento humano y atendiendo las necesidades del servicio”.

El Comando General sostuvo que la medida busca armonizar “las necesidades institucionales, la continuidad del servicio y la integridad en el ejercicio del mando” con el desarrollo de las actuaciones de las autoridades.

Las Fuerzas Militares también aseguraron que continuarán entregando a la Fiscalía la información y documentación que sea requerida y reiteraron que Mejía mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.

“Corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes determinar, con fundamento en las pruebas y conforme al ordenamiento jurídico, la existencia de eventuales responsabilidades individuales”, señaló el Comando General.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: