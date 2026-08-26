Expertos presentan plan de acción para potenciar el turismo en Barranquilla

La conversación: El Turismo que viene: ciudades, eventos y nuevos destinos, realizada en el marco de la Cumbre Internacional Barranquilla Global, Turismo y Ciudad reunió a Heitor Kadri, director de la Oficina Regional de las Américas de ONU Turismo, y a Ana María Aljure, gerente de Ciudad de Barranquilla para delinear una hoja de ruta que lleve a la “arenosa” al siguiente nivel.

Inicialmente, los expertos repasaron los antecedentes de Barranquilla y sus debilidades históricas en materia de servicios públicos y calidad de vida. Ana María Aljure resaltó el trabajo realizado a lo largo de los años para lograr avances en estos aspectos y empezar a consolidar a la capital del Atlántico como destino turístico clave de Colombia.

En relación con ello, la funcionaria afirmó que la mejora de los servicios en la ciudad, entre otras gestiones, la está posicionando como un destino de turismo multipropósito: “cuando alguien llega a Barranquilla, ya sea por algún evento, por carnaval o por un partido de la Selección Colombia, encuentra que aquí hay planes: disfruta la gastronomía, un buen hotel, las playas”.

La gerente incluyó también al ecoturismo como una gran oportunidad de crecimiento. Mencionó la ciénaga de Mallorquín y la playa de Puerto Mocho (con sus trenes eléctricos), además de los múltiples parques y el Malecón del Río, como destinos donde es posible desarrollar proyectos turísticos y aumentar el flujo de visitantes.

La receta para el éxito turístico

Heitor Kadri, director de la Oficina Regional de las Américas de ONU Turismo, valoró al carnaval de Barranquilla como un gran punto de partida para el desarrollo turístico de la ciudad. | Foto: Caracol Radio Ampliar Heitor Kadri, director de la Oficina Regional de las Américas de ONU Turismo, valoró al carnaval de Barranquilla como un gran punto de partida para el desarrollo turístico de la ciudad. | Foto: Caracol Radio Cerrar

De un modo más general, Heitor Kadri abrió su intervención definiendo a los destinos turísticos como una oferta de experiencias dirigida al turista en su papel de consumidor. Con esto, destacó que la gran ventaja de Barranquilla es su carnaval, punto de partida de su crecimiento turístico y de la diversificación de su oferta, gracias a su condición de evento tradicional que se sostiene por encima de cualquier política pública.

En esa misma línea, Ana María Aljure aportó cifras clave sobre la influencia de la cita en el crecimiento turístico de la ciudad. “Es el segundo carnaval después del de Río de Janeiro en impacto. Tenemos más de 800 mil visitantes, un impacto en la economía de 840 mil millones de pesos, y ni qué decir del movimiento en redes sociales: el posicionamiento fue enorme”.

Aunado a esto, expuso los esfuerzos de la ciudad por diversificar su actividad turística a través de la construcción de la Caseta del Carnaval, en el sector de Barrio Abajo: “acá nosotros vamos a tener el carnaval las 24 horas y los 365 días del año, con la finalidad de que cuando la gente llegue, encuentre esa experiencia. Es injusto que todo ese trabajo de los artesanos y los hacedores se quede solo en esos cuatro días”, sostuvo.

El auge de los otros turismos

Ana María Aljure, gerente de Ciudad de Barranquilla, explicó el valor del turismo sostenible y de negocios en Barranquilla. | Foto: Caracol Radio Ampliar Ana María Aljure, gerente de Ciudad de Barranquilla, explicó el valor del turismo sostenible y de negocios en Barranquilla. | Foto: Caracol Radio Cerrar

La ciudad de Barranquilla, como Distrito Especial, Industrial y Portuario, encontró también nuevas oportunidades en otras formas de actividad turística, según explica Aljure, con base en su desarrollo de infraestructura. La construcción del centro de eventos Puerta de Oro ha permitido el desarrollo de gran cantidad de citas de alto calibre, las cuales han potenciado el turismo por su gran asistencia.

“En lo que va corrido del año, la ciudad ha tenido más de 58 eventos con un número aproximado de 240 mil personas que han estado participando en las diferentes modalidades; médicos, gastronómicos y de diferentes empresas”, explicó la gerente de Ciudad de Barranquilla.

Además, resaltó la presencia de otros tipos de turismo que han venido creciendo en la ciudad en los últimos años. Entre ellos, el turismo médico: “Barranquilla tiene las mejores clínicas de Colombia y personal médico capacitado”, aseguró la funcionaria.

Gracias a esto, anunció que la capital del Atlántico consiguió establecer una alianza con una aerolínea para realizar vuelos entre Barranquilla y Aruba, con el fin de que los visitantes accedan a espacios de turismo y entretenimiento local durante su estadía en el país mientras reciben tratamiento médico.

Asimismo, indico que el aviturismo también se configura como una opción creciente en el distrito, gracias a los datos descubiertos y proporcionados por la Sociedad Nacional Audubon de los Estados Unidos, la cual, según expuso Aljure, rastreó la migración de aves desde el extranjero hacia la ciénaga de Mallorquín, lo cual permitiría actividades turísticas basadas en el avistamiento de aves.

Las tendencias del turista latino

Heitor Kadri afirmó que los turistas provenientes de América Latina tienden principalmente a salir de sus países a la hora de vacacionar, especialmente hacia los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, advirtió también que esta tendencia a salir del continente americano se encuentra a la baja. “Las Américas se están encontrando, nuestros países se están aproximando. Creo que los conflictos geopolíticos también están contribuyendo a ese fenómeno”, comentó.

Kadri también invitó al viceministro de Turismo de Colombia a aprovechar los grandes mercados turísticos de países como Brasil, cuya población es comparable a la de Estados Unidos; hoy el principal mercado turístico con el que opera Colombia.

Lo que viene para Barranquilla

Para concluir, Ana María Aljure resaltó las razones por las que los turistas deberían visitar Barranquilla: “principalmente por su gente: es nuestro principal activo, la alegría, el entusiasmo y el servicio”.

Además, anunció que próximamente habilitarán un vuelo Barranquilla-Madrid, a partir del 18 de diciembre, para potenciar la llegada de turistas europeos, quienes encontrarán consolidada la recuperación turística del Tajamar occidental de Bocas de Ceniza; un ambicioso proyecto de ingeniería hidráulica, además del estreno del renovado Estadio Metropolitano con la final de la Copa Sudamericana.

Con lo conversado en este espacio de la Cumbre Internacional Barranquilla Global Turismo y Ciudad, los expertos explicaron por qué el desarrollo turístico de la Arenosa está más activo que nunca y cómo la ciudad ya ofrece experiencias más allá de las actividades de temporada.