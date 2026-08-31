Dolly Parton tendrá un festival en su honor, sus herederos harán realidad su último gran proyecto

El legado de Dolly Parton continuará más allá de su música. Sus herederos anunciaron la realización de DOLLYFEST, un festival creado para celebrar la trayectoria de la legendaria cantante de country y mantener viva una idea que ella misma había imaginado.

El festival se realizará en Nashville, Tennessee, y Londres durante el año 2027, con dos días de actividades en cada ciudad. Las fechas exactas todavía no han sido anunciadas.

La idea nació de la propia artista Dolly Parton, quien había pensado en organizar un festival en Nashville para celebrar sus 80 años. Sin embargo, sus problemas de salud hicieron que tuviera que alejarse del proyecto. Ahora, después de su fallecimiento el 25 de agosto a los 80 años, sus herederos decidieron continuar con el plan y convertirlo en un homenaje a su vida y carrera.

DOLLYFEST llevará su legado a dos continentes, permitiendo que sus seguidores puedan celebrar su música tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. La organización también señaló que el evento se realizará después de los primeros homenajes a la artista, para dar espacio a la despedida y posteriormente celebrar su trayectoria.

Dolly Parton fue una de las figuras más reconocidas de la música Country y logró construir una carrera que trascendió la música. Ganó 11 premios Grammy y también se destacó como actriz, empresaria y filántropa.

Con este festival, sus herederos buscan cumplir uno de los proyectos que la propia artista había pensado y convertirlo en una celebración internacional de su música y del legado que dejó durante décadas de carrera.