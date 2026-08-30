Asesinan a notario en zona rural de Samaniego, Nariño

Samaniego, Nariño

En las últimas horas se reportó el crímen de Héctor Bastidas Ibarra, abogado, notario del municipio de Túquerres y reconocido dirigente social y político de Samaniego, quien al parecer fue asesinado en zona rural de este municipio del occidente de Nariño el pasado 29 de agosto.

De acuerdo con la información preliminar, el homicidio habría ocurrido en una finca cercana al casco urbano de Samaniego entre la vereda Cartagena y Santa Catalina, hechos que aún son materia de investigación y se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades.

¿Quién era Héctor Bastidas?

La víctima era abogado de profesión y actualmente ejercía como notario de Túquerres, en Samaniego tuvo una importante trayectoria pública y comunitaria como concejal, además participó en varios escenarios de la política local y era reconocido por su trabajo alrededor de la defensa de los derechos humanos, la construcción de paz y diferentes procesos sociales de la región.

También acompañó iniciativas para mantener viva la memoria y exigir justicia por la masacre de jóvenes ocurrida en Samaniego en agosto de 2020, uno de los hechos de violencia que más ha marcado al municipio en los últimos años.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.