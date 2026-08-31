Valle: cabecilla de disidencias Farc dado de baja era ‘cerebro’ de ataques, homicidios y extorsiones

Alias ‘Felipe’ habría coordinado ataques con drones y explosivos, quema de vehículos, homicidios, extorsiones y reclutamiento ilícito

Nuevos detalles conocidos sobre la operación militar en la que murió alias ‘Felipe’ revelan el papel que, según las autoridades, cumplía este cabecilla dentro de las disidencias de las Farc con presencia en Dagua, Valle.

‘Felipe’ era señalado como integrante y dinamizador de la compañía Rodrigo Arias, de la columna Ricardo Velázquez, perteneciente al frente Jaime Martínez, y habría cumplido un papel de articulador y coordinador de acciones armadas, financiación ilícita y control territorial.

Entre los hechos que las autoridades le atribuyen están los ataques con drones cargados de explosivos contra estaciones de Policía en Dagua y el corregimiento El Queremal, además de un ataque contra unidades militares en El Danubio, ocurrido en enero, que dejó siete soldados afectados.

También habría coordinado la instalación de cilindros bomba utilizados como señuelo contra la Fuerza Pública en la vía Cali-Loboguero, corredor donde, en abril, fueron incinerados tres vehículos.

El prontuario que investigaban las autoridades también incluye homicidios en El Queremal, San José del Salado, El Limonar y Santa María de Dagua, así como extorsiones a comerciantes y empresas como Cartón de Colombia y Celsia. Estas acciones estarían acompañadas de hurto y retención de vehículos y personal.

A esto se suma el reclutamiento ilícito y la coordinación con alias ‘Pacheco’ para ejecutar acciones armadas conjuntas.

La operación militar en la que murió alias ‘Felipe’ se desarrolló en el corregimiento El Limonar, una zona montañosa a la que se llega por una vía terciaria y que está a unos 35 o 40 minutos de la cabecera municipal de Dagua.

“Golpe contundente contra las disidencias de alias “Iván Mordisco” en el Valle del Cauca. La neutralización de alias “Felipe” representa un duro golpe para una estructura...”, señaló el general Jorge Mora, ministro de Defensa.

Durante la operación fueron incautados un fusil M4, tres proveedores, 85 cartuchos y una mira telescópica.