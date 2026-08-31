Caso polígrafo a Marelbys Meza: Fiscalía definirá si archiva o imputa cargos a Laura Sarabia

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que se descartó la justicia restaurativa en el proceso en el que se investiga a la exembajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, por su presunta responsabilidad como determinadora en la práctica de la prueba del polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza, exniñera de la exfuncionaria del Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Luego de cinco intentos de la defensa de Sarabia, la Fiscalía determinó que la justicia restaurativa no será el camino para avanzar en este caso, sino que este se resolverá por la vía jurídica, es decir, mediante un archivo o una imputación de cargos.

No obstante, frente a la segunda posibilidad, aún no se han definido los delitos por los que sería imputada.

Cabe recordar que, por este caso, varios policías han sido condenados, mientras que otros han obtenido principios de oportunidad y preacuerdos con la Fiscalía, los cuales han sido avalados por jueces de la República.

El ente acusador continúa avanzando en la investigación y se espera que se defina qué sucederá en este caso.

Fuentes de la Fiscalía no descartaron que se adelante una imputación de cargos, teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios que han sido recopilados.

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Directo Escucha el audio 00:00:00 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar



