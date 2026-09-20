“Si hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”: expresidente Álvaro Uribe

La Corte Constitucional estudia el conflicto entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación del Congreso de la República por el expediente que involucra al expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad por las masacres de El Aro y La Granja.

Igualmente, otros hechos de violencia en la Antioquia de los años 90, como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la creación de un grupo paramilitar en San Roque.

Al respecto, el expresidente Uribe se pronunció en la mañana de este 20 de septiembre, y aseguró: “Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente. Le ruego a mis compatriotas mirar la trayectoria de todos esos años de gobierno.

Y agregó: “Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen como paramilitar y como matón”.

Igualmente, dijo que es respetuoso de la justicia, y por eso se ha sometido a la Fiscalía, y ha ido a indagatoria: “Ese proceso estuvo mucho tiempo en la Comisión de Acusación, y el doctor Granados considera que no debió pasar a la Fiscalía. Pero me he sometido a la Fiscalía, he ido respetuosamente allí a atender la indagatoria y seguir yendo cuantas veces me llamen”.

Frente a la decisión que tomará la Corte Constitucional sobre si el proceso sigue en la Fiscalía o se va a la Comisión de Acusación, aseguró: “cualquier decisión la respetaré enteramente”.