Laura Sarabia sobre posible imputación: “Respeto a autoridades y confío en sus decisiones”

La exembajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, se refirió a la posible imputación de cargos por la supuesta negociación reservada que habrían intentado en medio del caso de las chuzadas a la exniñera de su hijo, Marelbys Meza, que finalmente no habría prosperado.

Y es que la Fiscalía estaría alistando la radicación de una solicitud formal de audiencia para imputar cargos a la también exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en medio de la investigación que se adelanta por el sometimiento a prueba de polígrafo de su exniñera, Marelbys Meza, en el marco de las indagaciones por la pérdida de una suma de dinero estimada entre los cuatro mil y siete mil dólares.

El expediente penal contra la exfuncionaria, contempla la presunta comisión de tres conductas delictivas: abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal.

¿Qué dijo Laura sobre esto?

Laura Sarabia, quien también fue jefa del Despacho Presidencial en el gobierno de Gustavo Petro, aseguró que respeta a las autoridades y confía en sus decisiones.

Alcaró que el tema de las chuzadas, lo ha manejado sus abogados y que son ellos los que pueden referirse a las decisiones jurídicas.

Sin embargo, exaltó que su deseo sigue siendo que “Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar”.