Capturan a un adulto y aprehenden a un menor por extorsión en Donmatías, Antioquia

Medellín

La Policía Nacional, a través del GAULA Antioquia, logró la captura de un adulto y la aprehensión de un menor de edad en flagrancia por el delito de extorsión. El operativo se desplegó en el municipio de Donmatías mediante un procedimiento de entrega controlada previamente coordinado con la víctima.

Durante la acción policial se incautaron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que pasaron a disposición judicial. La víctima venía siendo presionada para entregar la suma de tres millones de pesos tras recibir múltiples intimidaciones de forma directa.

Llamadas extorsivas y amenazas contra la familia

Según las investigaciones, el delincuente se identificaba falsamente como integrante o líder del grupo criminal “Los Pachelly”. Para forzar el pago de la exigencia económica, realizaba amenazas directas contra la vida y la integridad de los hijos menores de edad de la víctima.

Tras la denuncia, el GAULA activó sus capacidades de inteligencia y acompañamiento profesional a la persona afectada. Esto permitió estructurar el operativo de entrega en un punto estratégico y detener a los implicados al momento de recibir el dinero.

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Situación jurídica y llamado a la denuncia pública

Los procesados quedaron a disposición de la autoridad competente para definir su situación judicial conforme a la ley. Las autoridades recordaron que todas las actuaciones se adelantan bajo el estricto principio de presunción de inocencia para los implicados.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana e invitó a la comunidad a no ceder al chantaje. Las denuncias por extorsión pueden realizarse de manera oportuna a través de la línea gratuita 165 del GAULA.