Un concejal denunció amenazas de un grupo armado ilegal durante una sesión en San Roque

San Roque- Antioquia

El concejal por el partido político Cambio Radical y ahora expresidente de Asocomunales del municipio de San Roque en el Nordeste de Antioquia Walter Zapata, denunció que fue víctima de amenazas de parte de un grupo armado ilegal. Así lo dejó evidenciado en un video difundido en redes sociales.

El corporado informó que durante la sesión del domingo 30 de agosto le enviaron un mensaje de que debía abandonar la sala, a lo que se negó y a raíz de ello le profieren la amenaza. Por el momento, el concejal no ha manifestado qué grupo ilegal es el responsable.

“Al negarme a salir del recinto, fui objeto de amenazas contra mi vida, donde me dijeron que me iban a dar plomo. Hoy pido garantías para ejercer el libre derecho a la oposición y el control social. Ustedes que me conocen saben que soy un hombre humilde, trabajador de campo, profesional, que ha defendido el sector agropecuario, que ha aplaudido y reconocido lo que está bien hecho, pero que ha salido a debatir lo que está mal hecho”, manifestó el político.

Rechazó además que los líderes sean objeto de intimidaciones por su trabajo en esta población, así mismo solicitó garantías para su vida luego de esta intimidación.