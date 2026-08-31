De nuevo, la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero fue aplazada

Medellóin

La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quointero y tres procesados más en el caso de presunta corrupción en contratos del Área Metropolitana fue aplazada por tercera vez. La jornada judicial estaba programada para este 31 de agosto a las 2:10 p.m., pero comenzó pasadas las 3 p.m. debido a que la juez 29 que había citado a la audiencia estaba incapacitada.

Ante esta calamidad, la audiencia fue reprogramada y por reparto le tocó al juzgado 31. Una vez iniciada, el abogado Santiago Tres Palacios, defensor de Miguel Quintero, solicitó que esta dicha reunión debía ser suspendida porque no se había cumplido un trámite meramente formal por el cambio inesperado del juzgado y que, para su entender, debía ser reprogramada por el juzgado 27.

“Muy respetuosamente, a mi leal saber y entender, no se le dio el trámite correspondiente al artículo 10.º, literal A, incisos finales de este literal, de acuerdo con el cual, cuando una audiencia preliminar no se pueda llevar a cabo y esta tenga el carácter de programada, debe el mismo despacho fijar la nueva fecha y hora para la diligencia. Y el único caso en el cual el despacho que tenía asignada la actuación no fija la nueva fecha y hora es cuando ese despacho esté impedido por alguna causal; allí no se explicita, para programar una nueva diligencia”, argumentó el defensor del hermano del exalcalde Daniel Quinytero.

Una vez hecha la solicitud, la juez llevó a cabo la debida consulta y, luego de escuchar la opinión del ministerio público y la fiscalía, quienes manifestaron que debía llevarse a cabo la diligencia judicial y escuchar al demás abogado, declaró la actividad como fallida y la suspendió.

“Y la regla es que se debe reprogramar dentro de los 5 días hábiles siguientes, y además de ello... O la excepción de ello es cuando exista una circunstancia, circunstancia, una urgencia o unos vencimientos de término para su realización. Y vemos que, en este caso, ello no corresponde. Por lo tanto, esta funcionaria va a ordenar que la esta audiencia sea, esta carpeta sea devuelta nuevamente al centro de servicios judiciales para que sea reprogramada con el mismo juzgado al cual se le asignó en 1º instancia, que es el juzgado 27 penal municipal, con función de control de garantías, porque veo que no se están cumpliendo con esas reglas del acuerdo ya tantas veces mencionado”, manifestó la jueza 31 penal municipal, con función de control de garantías.

Reacción del alcalde

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en su cuenta de X, en la que rechazó que por tercera vez esta audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero y otras tres personas se suspenda.

“Muy raro. Para robarse a Medellín no tuvieron excusas, pero para responder ante la justicia ahí sí las tienen todas. Tienen miedo. Pueden intentar dilatar todo lo que quieran, nosotros no vamos a dejar de denunciar ni de entregar las pruebas a las autoridades nacionales e internacionales”.

Proceso

La investigación está relacionada con seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor conjunto supera los $18.000 millones

La Fiscalía sostiene que en el desarrollo de estos contratos se habrían presentado irregularidades y que el supuesto esquema investigado habría permitido una apropiación cercana a los $2.481 millones.