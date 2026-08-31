Marinilla, “Ciudad con Alma Musical de Colombia”

Antioquia

La norma que reconoce a la Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Marinilla, destaca la importancia histórica, religiosa, cultural y musical de estas celebraciones, que durante décadas han hecho de Marinilla, conocido históricamente como San José de la Marinilla, uno de los municipios más representativos de Antioquia en materia de tradición religiosa y musical.

La ley establece que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, deberá trabajar con las autoridades y la comunidad para avanzar en la protección y salvaguardia de estas manifestaciones culturales.

También se contempla la elaboración de un Plan Especial de Salvaguardia, con el objetivo de buscar la inclusión de la Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Marinilla en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional.

Además, la legislación reconoce a Marinilla oficialmente como “Ciudad con Alma Musical de Colombia” y contempla estímulos para los creadores, gestores y promotores que mantienen vivas estas tradiciones.

Más información Antioquia entrega la primera vivienda reconstruida en tiempo récord tras el sismo

La ley también autoriza la destinación de recursos para la recuperación, adecuación y conservación de varios sitios emblemáticos del municipio, entre ellos la Capilla de Jesús de Nazareno, la Plazoleta de los Mártires, la Casa de los Arbeláez, el Museo Cristos, Cruces y Crucifijos, el Teatro Regional Valerio Antonio Jiménez y el Templo de Nuestra Señora de la Asunción, además de la restauración del Nazareno.

Con este reconocimiento, Marinilla recibe un respaldo nacional a una tradición que reúne fe, música, patrimonio e identidad cultural, y que ahora tendrá como reto garantizar su conservación y transmisión a las nuevas generaciones.