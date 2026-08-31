La sombra del loteo ilegal amenaza una de las reservas forestales más valiosas de Antioquia

Medellín

El Distrito de Medellín suspendió cuatro obras sin licencia en el sector Alto de la Mora, en la vereda Piedras Blancas-Matasano en el corregimiento de Santa Elena, una zona de suprema importancia ambiental para la capital antioqueña. La intervención protege un territorio de alto valor patrimonial y ecológico, perteneciente a la Reserva Forestal Protectora del Río Nare y con relevante presencia de áreas arqueológicas.

Durante las inspecciones, la Subsecretaría de Control Urbanístico identificó 85 edificaciones con posibles infracciones a las normas de ordenamiento. Los expedientes se documentarán exhaustivamente para ser remitidos a la Corregiduría de Santa Elena, entidad encargada de adelantar los procesos sancionatorios correspondientes.

Riesgo por loteo irregular y afectación a fuentes hídricas

Las autoridades investigan si detrás de estas obras existen redes dedicadas al loteo y venta ilegal de terrenos. La Unidad de Enajenaciones recopiló información clave para determinar la presencia de parcelaciones clandestinas que afecten gravemente este ecosistema estratégico de la ciudad.

Las construcciones detectadas invadían las franjas de protección de las quebradas La Castro, La Caneca y Juan Alberto. Mantener estos retiros libres de edificaciones resulta indispensable para preservar los cursos de agua y mitigar el deterioro ambiental de sus microcuencas.

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Amenaza por movimientos en masa y control interinstitucional

El sector Alto de la Mora registra antecedentes de inestabilidad geológica, como el deslizamiento de 2021 que afectó varias viviendas. La ocupación informal sin estudios de suelo incrementa la vulnerabilidad ante futuros desastres naturales y pone en riesgo directo a la comunidad.

El operativo contó con el respaldo de la Policía Nacional, la Personería Distrital y la Corregiduría de Santa Elena. La administración municipal mantendrá el monitoreo constante en la zona para frenar nuevas invasiones y conservar el patrimonio natural del corregimiento.