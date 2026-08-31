Dos personas que habían sido secuestradas en Anorí,Antioquia, habrían aparecido muertas en Cáceres

Anorí- Antioquia

Las autoridades están investigando el presunto homicidio de dos personas que habrían sido secuestradas por un grupo ilegal la semana anterior en el corregimiento de Liberia – Charcón, del municipio de Anorí, Antioquia.

Los cuerpos habrían sido hallados en el corregimiento de Guarumo, en la población de Cáceres.

Según la información de la comunidad y contrastada con la administración local, durante la semana pasada no solo fueron cuatro personas las retenidas por el Clan del Golfo en ese caserío, sino ocho en total.

Cuatro ya fueron liberadas, incluido el presidente de la Junta de Acción Comunal, Jeiber Alfonso Restrepo, quien llegó por sus propios medios al caserío.

Según la información manifestada por la comunidad a Caracol Radio, de las otras cuatro personas se conoció que dos continúan desaparecidas, entre ellas una mujer, todos del comité de barequeros de la zona.

Los otros dos, conocidos como William Pineda y Chichía, al parecer, fueron asesinados y sus cuerpos dejados en una vía del corregimiento de Guarumo, en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, hasta donde habrían sido llevados por sus captores.

Esta situación quedó evidenciada en un video grabado en el lugar, en el que se observan los cuerpos de dos hombres. Esta información está siendo verificada por las autoridades consultadas, aunque desde el territorio manifiestan que las víctimas fueron reconocidas por la comunidad.