Tunja venderá agua en bloque a Motavita tras convenio para atender dificultades de abastecimiento

El alcalde Rafael Acevedo aseguró que el suministro no afectará la disponibilidad de agua para de Tunja.

Puerto Boyacá

La Alcaldía de Tunja y el municipio de Motavita avanzan en un convenio que permitirá la venta de agua potable en bloque para atender las dificultades de abastecimiento que enfrenta esta población vecina de la capital boyacense.

El alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, explicó que el acuerdo no contempla la construcción de nuevas redes, sino el aprovechamiento de la infraestructura existente para que Veolia pueda suministrar el agua potable y esta sea posteriormente distribuida en Motavita.

“Es un convenio mediante el cual podemos venderle agua en bloque a Motavita, una población que está aquí, a escasos dos kilómetros y medio, y que no tiene agua”, señaló.

El mandatario destacó que esta iniciativa hace parte de una visión de ciudad-región y de los esfuerzos para fortalecer la integración entre Tunja y los municipios de su entorno.

“Nosotros debemos pensar en Tunja, ciudad-región, para que estos temas tan vitales como el agua puedan estar al servicio de todos”, afirmó.

Según el alcalde, el convenio ya fue firmado y permitirá que Motavita comience a adquirir el recurso para distribuirlo entre los habitantes que lo requieren.

Acevedo también aseguró que antes de avanzar con el suministro se verificó que la medida no afecte la disponibilidad de agua para los habitantes de Tunja. “Antes de empezar a hacer estos convenios, me aseguro de que verdaderamente el agua esté garantizada para Tunja. Veolia me lo certificó”, sostuvo.

El alcalde resaltó que, aunque la población de Motavita representa una proporción pequeña frente a Tunja, el impacto del acuerdo puede ser significativo para las familias que actualmente enfrentan dificultades para acceder al servicio de agua potable.