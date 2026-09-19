Emergencia en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, Valle del Cauca

Una emergencia se registró en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira en el Valle del Cauca, luego de que un avión de la aerolínea Wingo reportara presencia de humo en la zona del tren de nariz.

La situación fue atendida oportunamente por los bomberos aeronáuticos, quienes activaron el protocolo de emergencia y verificaron las condiciones de la aeronave. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

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Según informó la Aeronáutica Civil, durante el rodaje de la aeronave Wingo 7250, que se encontraba tomando posición en la plataforma, se observó presencia de humo en la zona delantera del avión.

Ante esta situación, la torre de control recomendó al piloto detener inmediatamente la marcha de la aeronave para evitar cualquier eventualidad y permitir la revisión de lo que estaba ocurriendo.

De inmediato se activó el Servicio de Extinción de Incendios, cuyos bomberos aeronáuticos llegaron al lugar para verificar la situación y descartar cualquier riesgo.

Aunque la aerolínea deberá entregar un informe para establecer las causas exactas del incidente, de manera preliminar se presume que podría tratarse de una fuga de líquido hidráulico en el tren de nariz. Este líquido, al entrar en contacto con componentes calientes, habría generado vapor o humo.

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La emergencia fue controlada y, hasta el momento, no se reportan condiciones que representen riesgo para los pasajeros o la tripulación.