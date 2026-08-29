“Hace cinco días no tenemos luz ni agua”: comunidades afectadas por incendios en San Luis, Tolima

Tolima

Este sábado 29 de agosto, el Tolima amaneció con nueve incendios forestales activos en igual cantidad de municipios, con más de 50 mil hectáreas arrasadas por el fuego en lo corrido del mes de agosto. Así lo informó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

Uno de los municipios más afectados por los incendios forestales es San Luis, con más de 10 mil hectáreas consumidas por el fuego, según su alcalde Ricardo Acosta. Actualmente, hay un incendio de gran magnitud activo en las montañas de la vereda Paraguay.

Roger Matoma es uno de los habitantes de la zona, quien le contó a Caracol Radio que los incendios han causado graves afectaciones en su calidad de vida, más allá de las pérdidas económicas y ambientales ampliamente conocidas hasta ahora.

“No tenemos luz desde hace cinco días, estamos sin agua, las quebradas están secas. La situación es muy difícil porque el acueducto está seco, las mangueras se quemaron desde Santa Isabel a Paraguay. Sin luz y agua es muy difícil”, señaló.

De acuerdo con Roger, han sobrevivido gracias a las donaciones o entregas de ayudas por parte de empresarios, la Alcaldía, la Gobernación, dirigentes políticos y la comunidad en general.

“Necesitamos el apoyo lo más urgente posible con agua, gasolina, aceite y ojalá motores para controlar estos incendios y en grupos grandes porque son zonas donde aparecen varios incendios. Se controla acá y sale en otro lado, es muy complejo el proceso cuando ya llegan los procesos a la parte baja”, acotó.

El incendio más grande en la zona, por fortuna, fue controlado en las últimas horas en las zonas altas mediante descargas helicoportadas. Sin embargo, comunidades de la zona y voluntarios trabajan en las partes bajas de las montañas para extinguir por completo todos los focos que puedan reactivarse.

“Son residentes de la misma zona, presidentes de Junta de Acción Comunal, vecinos de otras veredas aledañas de La Jagua, La Flor y otras. Igual estamos esperando otros apoyos de la Gobernación del Tolima con linternas, hidratación, motores que ya se han dañado, gasolina que se necesita”, detalló.

A la fecha, se estima que cerca de 70 familias han resultado afectadas por los incendios en esta zona de San Luis, Tolima.