Operación ‘Diamante’: Policía reporta 111 capturados por secuestro, extorsión y otros delitos

La Policía Nacional, a través del GAULA y en coordinación con la Fiscalía, capturó a 111 personas durante la operación ‘Diamante’, desarrollada en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, además de diferentes municipios de Cundinamarca, Boyacá, Putumayo, Risaralda, Arauca, Antioquia, Córdoba y Meta. Del total de detenidos, 71 fueron capturados por extorsión, 25 por hechos relacionados con secuestro y 15 por delitos conexos.

La ofensiva permitió afectar 15 organizaciones criminales, entre ellas el Clan del Golfo, Segunda Marquetalia, ELN, Los Pachencas, Tren de Aragua y Los Costeños. Durante 18 diligencias de allanamiento fueron incautados, entre otros elementos, nueve armas de fuego, dos granadas, 266 celulares, 229 tarjetas SIM, cuatro motocicletas y dos vehículos.

Uno de los principales resultados fue contra ‘Los Chamos de la R’, estructura señalada de cometer secuestros extorsivos, hurtos y extorsiones contra comerciantes, empresarios y transportadores. Nueve de sus presuntos integrantes fueron capturados en Bogotá, Soacha, Duitama, Soledad y Magangué.

La investigación los relaciona con al menos cuatro secuestros ocurridos entre 2025 y 2026, incluido el del alcalde de Chimichagua, Cesar, José David Rocha Quintero, quien habría sido engañado para viajar a Bogotá bajo la promesa de realizar un negocio.

En Barranquilla, el GAULA rescató sanos y salvos a dos hombres que habían viajado desde Urabá antioqueño atraídos por una falsa propuesta de negocio. Una vez en la ciudad fueron secuestrados y sus captores, señalados de pertenecer a ‘Los Costeños’, exigían $500 millones por dejarlos en libertad. Las víctimas fueron ubicadas en el barrio El Bosque.

En el Valle del Cauca fue capturado alias ‘Crespo’, señalado cabecilla del grupo armado residual ‘Adán Izquierdo’ y de exigir hasta $100 millones a ganaderos de Buga y Guacarí. En Buenaventura también fue detenido alias ‘Sinisterra’, señalado coordinador de zona del ELN, quien estaría relacionado con extorsiones y con la incineración de seis tractocamiones en el corregimiento de Córdoba en julio de 2025.

En Yopal fue capturado alias ‘Tempo’, presunto integrante de las redes de apoyo al terrorismo del Frente 28 de las disidencias, señalado de coordinar la entrega de panfletos y el lanzamiento de explosivos para presionar el pago de extorsiones. Las autoridades lo relacionan con el ataque del pasado 23 de agosto en pleno centro de Yopal, cuando fue lanzado un artefacto explosivo contra una vivienda.

La operación incluyó además diez acciones en cárceles del país, entre ellas La Picota, Bellavista, El Pedregal, La Tramacúa, El Bosque, la Modelo de Barranquilla y Picaleña. Entre los capturados aparecen los señalados cabecillas del Clan del Golfo alias ‘Duende’, ‘Zorillo’ y ‘Pirry’, además de alias ‘Cóndor’, señalado cabecilla de una red de apoyo al terrorismo en Putumayo, y alias ‘Nairobi’, identificado como cabecilla transnacional del Tren de Aragua.