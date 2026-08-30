¿Inseguridad desbordada en el Tolima?: los homicidios aumentaron en un 65 %

Tolima

Mientras el Tolima afronta una profunda crisis ambiental y económica debido a los incendios forestales, el departamento también padece un deterioro notable de la seguridad en lo corrido del año 2026. Así lo denunció el representante a la Cámara por el Tolima, Marco Emilio Hincapié.

De acuerdo con el congresista, el delito de mayor impacto, el homicidio, ha aumentado sus casos en un 65 % en lo corrido del presente año, pasando de 133 homicidios en el primer semestre del 2025 a 220 en el de 2026.

“La situación de inseguridad en el Tolima está totalmente desbordada. Los sicariatos están totalmente desbordados, vemos que en los municipios todos los días hay un nuevo sicariato. Necesitamos que los organismos de control, investigación y la inteligencia del Estado nos ayuden al departamento del Tolima”, manifestó.

El representante a la Cámara hizo un llamado enfático a las autoridades del Tolima para reforzar la seguridad en zonas críticas como los municipios del sur, donde hacen presencia grupos de las disidencias de las Farc.

“Las lesiones personales también están disparadas en el Tolima. Pasamos de 1.510 casos en el primer semestre de 2025 a más de 1.700 casos en el 2026. Las amenazas y extorsiones por todo el departamento están aumentando”, detalló.

Además de la presencia de disidencias de las Farc, en el Tolima se ha advertido sobre las disputas de grupos de delincuencia común por el control territorial para el microtráfico en municipios como Mariquita, Fresno, El Espinal o la capital Ibagué.