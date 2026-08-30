Atacan con drones explosivos la estación de Policía y un camión de Carabineros en Ataco, Tolima. Foto: captguras de pantalla de video suministrado.

Tolima

En la tarde de este domingo 30 de agosto se registró un nuevo atentado contra la Fuerza Pública en el sur del Tolima, por lo menos el séptimo en el mes. Drones cargados de explosivos fueron dirigidos hacia un camión que transportaba un escuadrón de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, y también hacia la Estación local de la Policía Nacional en Ataco.

De acuerdo con información preliminar, uno de los drones fue detonado justo por donde pasaba el camión con los uniformados, lo que deja un balance preliminar de dos policías heridos.

“Lo de hoy en Ataco no es un hecho aislado. En las últimas semanas han atentado de distintas maneras contra nuestra Fuerza Pública, y hoy nuevamente lo hacen en Ataco: drones habrían sido utilizados para atacar al Escuadrón Móvil de Carabineros y unidades de la Policía, poniendo en riesgo un camión con uniformados y la Estación de Policía”, indicó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

La mandataria seccional rechazó con vehemencia el ataque, que en principio sería atribuido al frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, facción de alias Iván Mordisco.

“No vamos a permitir que quienes utilizan el terror pretendan desafiar al Estado, intimidar a la población o alterar la tranquilidad de nuestros municipios”, escribió Matiz.

Finalmente, la gobernadora aseguró que están coordinando con la Fuerza Pública todas las acciones operativas y de inteligencia necesarias para responder a la escalada de violencia que afronta el sur del Tolima.