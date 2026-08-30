Gobernadora del Magdalena pide trasladar a alias ‘Daniel’ a una cárcel de máxima seguridad

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, pidió al INPEC que alias ‘Daniel’ o ‘Fe Fe’, señalado jefe financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS), sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad fuera del departamento una vez sea judicializado.

El llamado se conoció luego de la captura de Adolfo José Granados Latorre en Santa Marta, a quien las autoridades señalan como hombre de confianza de alias ‘Pinocho’ y presunto responsable de coordinar actividades de extorsión y administrar recursos de la organización criminal.

A través de su cuenta de X, la gobernadora destacó el operativo y aseguró que alias ‘Daniel’ tenía en Santa Marta su principal radio de operación delincuencial. También resaltó el apoyo de un equipo especializado desplazado desde Bogotá para lograr su captura.

Guerra insistió en la necesidad de una mayor articulación entre el Gobierno nacional, el departamento y los municipios para enfrentar a las estructuras criminales que operan en el Magdalena.

“No podemos permitir que el centro penitenciario Rodrigo de Bastidas se convierta en su cuartel de operaciones”, advirtió la mandataria, al solicitar que el presunto integrante de las ACS sea recluido fuera del Magdalena.

La gobernadora aseguró además que desde el departamento continuarán trabajando para avanzar hacia un Magdalena libre de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada.