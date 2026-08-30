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30 ago 2026 Actualizado 17:38

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Liga Colombiana

Sin Tadej Pogacar: así quedó la clasificación general de la Vuelta España tras la etapa 9

El colombiano Santiago Buitrago es el líder de la clasificación de la montaña.

Enric Mas (centro), líder de la Vuelta España / Getty Images

Enric Mas (centro), líder de la Vuelta España / Getty Images / Alexander Hassenstein

Enric Mas (centro), líder de la Vuelta España / Getty Images
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Un día después del abandono de Tadej Pogacar de la Vuelta España, tras su grave caída a falta de 30 kilómetros en la etapa 8, Enric Mas ratificó con victoria en la novena fracción el liderato que le dejó el esloveno. El español volvió a ganar luego de 8 años una etapa de una grande, luego de imponerse en 2018 en la misma ronda ibérica.

La fracción de este domingo tuvo un recorrido de 187.4 kilómetros entre La Vila Joiosa y el Alto de Aitana. El colombiano Santiago Buitrago hizo parte de la fuga y avivó las esperanzas en el tramo final de la jornada, pero finalmente se quedó sin piernas para disputar el triunfo.

El pelotón, en el que marchaban los favoritos, fue acercándose hasta cerrar la brecha con la fuga. Enric Mas sacó su fortaleza y liquidó el pleito en una definición en la que el británico Oscar Onley llegó con el mismo tiempo.

Así quedó la etapa 9 de la Vuelta España

El mejor colombiano de la jornada terminó siendo Harold Tejada, que llegó en la octava posición a 33 segundos, mientras que Santiago Buitrago entró en la décima casilla a 1 minuto y 41 segundos. Por su parte, Juan Felipe Rodríguez lo hizo a 3 minutos y 22 segundos.

POSCiclistaEquipoDIF
1Enric MasMovistar5:10:40
2Oscar OnleyEF Educationm.t.
3Primož RogličAlpecin+12″
8Harold TejadaAstana+33″
10Santiago BuitragoBahrain+ 1′41″
18Juan Felipe RodríguezEF Education+ 3′22″
144Iván Ramiro SosaKern Pharma+ 40′33″
148Juan Guillermo MartínezTeam Picnicm.t.

Clasificación general Vuelta España tras la etapa 9

Enric Mas, tras el triunfo, estableció una diferencia de 1 minuto con relación a Primoz Roglic y termina la primera semana como líder de la general. El austriáco Felix Gall quedó a 1 minuto y 11 segundos en la tercera posición.

Por parte de los colombianos, Tejada subió una casilla y quedó a 3 minutos y 56 segundos de Enric Mas. Por su parte, Juan Felipe Rodríguez ascendió tres puestos y se metió en la casilla 18, mientras que Santiago Buitrago quedó a 39 minutos y 21 segundos.

POSCiclistaEquipoDIF
1Enric MasMovistar5:10:40
2Primož RogličAlpecin EF Education+1′00″
3Felix GallEF Education+1′11″
8Harold TejadaAstana+4′39″
17Juan Felipe RodríguezEF Education Bahrain+ 16′54″
27Santiago BuitragoBahrain+ 41′12″
119Iván Ramiro SosaKern Pharma+ 1:39:47
151Juan Guillermo MartínezTeam Picnic+ 1:57:44

En desarrollo...

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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