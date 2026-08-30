Sin Tadej Pogacar: así quedó la clasificación general de la Vuelta España tras la etapa 9

Un día después del abandono de Tadej Pogacar de la Vuelta España, tras su grave caída a falta de 30 kilómetros en la etapa 8, Enric Mas ratificó con victoria en la novena fracción el liderato que le dejó el esloveno. El español volvió a ganar luego de 8 años una etapa de una grande, luego de imponerse en 2018 en la misma ronda ibérica.

La fracción de este domingo tuvo un recorrido de 187.4 kilómetros entre La Vila Joiosa y el Alto de Aitana. El colombiano Santiago Buitrago hizo parte de la fuga y avivó las esperanzas en el tramo final de la jornada, pero finalmente se quedó sin piernas para disputar el triunfo.

El pelotón, en el que marchaban los favoritos, fue acercándose hasta cerrar la brecha con la fuga. Enric Mas sacó su fortaleza y liquidó el pleito en una definición en la que el británico Oscar Onley llegó con el mismo tiempo.

Así quedó la etapa 9 de la Vuelta España

El mejor colombiano de la jornada terminó siendo Harold Tejada, que llegó en la octava posición a 33 segundos, mientras que Santiago Buitrago entró en la décima casilla a 1 minuto y 41 segundos. Por su parte, Juan Felipe Rodríguez lo hizo a 3 minutos y 22 segundos.

POS Ciclista Equipo DIF 1 Enric Mas Movistar 5:10:40 2 Oscar Onley EF Education m.t. 3 Primož Roglič Alpecin +12″ 8 Harold Tejada Astana +33″ 10 Santiago Buitrago Bahrain + 1′41″ 18 Juan Felipe Rodríguez EF Education + 3′22″ 144 Iván Ramiro Sosa Kern Pharma + 40′33″ 148 Juan Guillermo Martínez Team Picnic m.t.

Clasificación general Vuelta España tras la etapa 9

Enric Mas, tras el triunfo, estableció una diferencia de 1 minuto con relación a Primoz Roglic y termina la primera semana como líder de la general. El austriáco Felix Gall quedó a 1 minuto y 11 segundos en la tercera posición.

Por parte de los colombianos, Tejada subió una casilla y quedó a 3 minutos y 56 segundos de Enric Mas. Por su parte, Juan Felipe Rodríguez ascendió tres puestos y se metió en la casilla 18, mientras que Santiago Buitrago quedó a 39 minutos y 21 segundos.

POS Ciclista Equipo DIF 1 Enric Mas Movistar 5:10:40 2 Primož Roglič Alpecin EF Education +1′00″ 3 Felix Gall EF Education +1′11″ 8 Harold Tejada Astana +4′39″ 17 Juan Felipe Rodríguez EF Education Bahrain + 16′54″ 27 Santiago Buitrago Bahrain + 41′12″ 119 Iván Ramiro Sosa Kern Pharma + 1:39:47 151 Juan Guillermo Martínez Team Picnic + 1:57:44

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