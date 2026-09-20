Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 sep 2026 Actualizado 23:31

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Rosanna Pardo De Andreis es la nueva gerente territorial de Air-e intervenida del Magdalena

La empresa Air-e Intervenida fortalece su gestión territorial con la designación de nuevos gerentes para los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Rosanna Pardo De Andreis es la nueva gerente territorial de Air-e intervenida del Magdalena/ Air-e

Rosanna Pardo De Andreis es la nueva gerente territorial de Air-e intervenida del Magdalena/ Air-e

Rosanna Pardo De Andreis es la nueva gerente territorial de Air-e intervenida del Magdalena/ Air-e
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Marta

La empresa Air-e Intervenida fortalece su gestión territorial con la designación de nuevos gerentes para los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Rosanna Pardo De Andreis, es la nueva gerente territorial del Magdalena, cuenta con más de 28 años de experiencia en cargos directivos y en áreas relacionadas con la gestión comercial, planeación estratégica, regulación, cartera, operaciones y desarrollo organizacional.

Le puede interesar:

Magdalena fortalece las rutas de salud mental para las víctimas del conflicto

Su trayectoria le ha permitido asumir responsabilidades en diferentes frentes de gestión y conocer de manera integral los retos de la operación y del relacionamiento empresarial.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado