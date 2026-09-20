Rosanna Pardo De Andreis es la nueva gerente territorial de Air-e intervenida del Magdalena/ Air-e

Santa Marta

La empresa Air-e Intervenida fortalece su gestión territorial con la designación de nuevos gerentes para los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Rosanna Pardo De Andreis, es la nueva gerente territorial del Magdalena, cuenta con más de 28 años de experiencia en cargos directivos y en áreas relacionadas con la gestión comercial, planeación estratégica, regulación, cartera, operaciones y desarrollo organizacional.

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Su trayectoria le ha permitido asumir responsabilidades en diferentes frentes de gestión y conocer de manera integral los retos de la operación y del relacionamiento empresarial.