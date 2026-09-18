Colombia quedó al borde de la eliminación ante Países Bajos en primer día de Copa Davis

Colombia quedó contra las cuerdas ante Países Bajos en la Copa Davis (Photo by Koji Watanabe/Getty Images) / Koji Watanabe

Colombia comenzó la Copa Davis en la serie ante Países Bajos con dos derrotas, ambas ocasionadas en los enfrentamientos de sencillos, quedando al borde de la derrota en la seri que se disputa en suelo neerlandés.

Al principio de la controntación, Johan Rodríguez cayó frente a Botic van de Zandschulp. El colombiano se quedó con el primer set por 6-4, pero el neerlandés reaccionó y terminó imponiéndose 4-6, 6-1 y 7-5.

Rodríguez llegó a estar en ventaja durante el tercer set y tuvo opciones para dar la sorpresa, pero Van de Zandschulp aprovechó los momentos decisivos para quedarse con el partido.

Le puede interesar: Comienza la renovación en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo dio a conocer nómina de convocados

Mejía no pudo igualar la serie

En el segundo encuentro, Nicolás Mejía se enfrentó a Tallon Griekspoor. El neerlandés tomó rápidamente el control y ganó el primer set 6-2.

Mejía intentó reaccionar en el segundo parcial, pero Griekspoor mantuvo la diferencia y cerró el partido con otro 6-4. De esta manera, Países Bajos se llevó los dos puntos de la jornada y quedó 2-0 arriba en la eliminatoria.

Lea también: Amaranto Perea, autocrítico tras empate con Bucaramanga: “Es un momento de sentarse y analizar”

Colombia tendrá que ganar todo

Con la serie 2-0 en contra, el equipo dirigido por Alejandro Falla está obligado a ganar los tres partidos restantes para quedarse con la eliminatoria.

La jornada del sábado comenzará con el partido de dobles entre Jesper de Jong y David Pel contra Nicolás Barrientos y Miguel Tobón. Posteriormente, están programados los sencillos entre Van de Zandschulp y Mejía, y Griekspoor frente a Johan Rodríguez, aunque estos últimos podrían no disputarse si la serie queda definida antes.

El ganador de la confrontación avanzará a los Qualifiers de la Copa Davis 2027, mientras que el perdedor deberá disputar los play-offs del Grupo Mundial I.