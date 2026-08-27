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27 ago 2026 Actualizado 23:43

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Medellín

Asesinaron al comandante de bomberos de Anorí, Deiby Arboleda

El cuerpo del líder de los socorristas fue encontrado sin vida en la vía a la vereda La Plancha de esa población del nordeste de Antioquia.

Deibi Arboleda comandnate bomberos de Anorí Asesinado- foto bomberos

Deibi Arboleda comandnate bomberos de Anorí Asesinado- foto bomberos

Deibi Arboleda comandnate bomberos de Anorí Asesinado- foto bomberos
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Anorí - Antioquia

El secretario de gobierno de Anorí, Isaí Cortez, confirmó que en la tarde de este jueves fue hallado sin vida el comandante de bomberos, Deiby Arboleda, en la vía que conduce a la vereda La Plancha, a unos 5 km de la cabecera municipal. Tenía heridas por impactos de bala.

Por el momento, el funcionario manifestó que no tiene datos de los posibles móviles que llevaron al asesinato de esta persona que dedicó muchos años al servicio de la comunidad.

“En jurisdicción de la vía, donde el comandante fue asesinado, se están adelantando unas obras de pavimentación por parte de la administración municipal, y uno de los obreros que trabajan allí en la vía fue quien nos reportó un cuerpo allí. Es sobre la vía, pues, inicialmente, pues, no se tenía certeza de quién se trataba en el momento ya en que se acude al lugar a hacer el traslado humanitario del cuerpo, es que los mismos bomberos, pues, confirman que se trató de su comandante”, reportó el secretario.

Por ahora no se sindica a ningún grupo ilegal como responsable, pero en la zona hay injerencia del ELN, el frente 36 y el Clan del Golfo.

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Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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