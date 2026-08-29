Incendio forestal consumió 20 hectáreas en Buenavista, Córdoba: autoridades emiten recomendaciones

Montería

La Gobernación de Córdoba informó este 28 de agosto que un incendio forestal consumió cerca de 20 hectáreas en el municipio de Buenavista, Córdoba. En ese sentido, emitió recomendaciones para prevenir este tipo de conflagraciones que podrían agudizar los efectos del fenómeno de El Niño en el departamento.

Según las autoridades, septiembre sería un mes de menos lluvias, lo cual haría necesario reforzar las medidas de prevención de incendios forestales que puedan ocasionar grandes emergencias en Córdoba.

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“La situación toma especial atención a raíz del incendio forestal registrado en las últimas horas en el municipio de Buenavista, donde los organismos de socorro reportaron la quema de 20 hectáreas. Recordemos que este tipo de acciones están prohibidas en el departamento, de acuerdo con la Resolución 0721 del 15 de mayo de 2026 de la corporación ambiental CVS, expedida en su momento ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño”, resaltaron las autoridades departamentales.

“La norma prohíbe en su jurisdicción las quemas abiertas de cualquier tipo, incluyendo aquellas destinadas a eliminar desechos vegetales, residuos sólidos o encender fogatas. También establece que la preparación de áreas para nuevas siembras debe realizarse mediante métodos mecánicos, manuales o químicos, sin recurrir a la quema”, precisaron.

“A esta disposición se suma la Resolución 1070 del 21 de agosto de 2026 del Ministerio de Ambiente, mediante la cual se suspendieron temporalmente las quemas abiertas controladas en zonas rurales de todo el territorio nacional, como medida preventiva ante las condiciones climáticas y el riesgo de incendios forestales”, agregó.

¿Qué hacer para prevenir un incendio forestal?

La Gobernación de Córdoba hizo un llamado a la comunidad, principalmente de la zona rural, a acatar las recomendaciones:

• No realizar quemas de rastrojos, basuras, residuos vegetales, pastizales o terrenos.

• No encender fogatas en zonas rurales, bosques o áreas de vegetación.

• Evitar cualquier actividad que pueda generar fuego cerca de zonas de vegetación seca.

• Si se observa humo o un incendio, reportar inmediatamente a los organismos de socorro y autoridades del municipio.

• Proteger y cuidar las fuentes de agua durante la temporada de menos lluvias.

• Informarse únicamente a través de canales oficiales.

• Atender las recomendaciones de las autoridades ambientales y de gestión del riesgo.

“La resolución de la CVS establece además que el incumplimiento de estas medidas puede dar lugar a acciones preventivas y sancionatorias, conforme a la Ley 1333 de 2009”, concluyó la Gobernación de Córdoba.