Fintech, Big Band Fest y la Copa Sudamericana llegan a Barranquilla en el segundo semestre

La capital del Atlántico se prepara para conciertos, festivales y eventos deportivos de índole continental.

Durante el segundo semestre de este año, Barranquilla será el escenario de varios eventos culturales, deportivos y gremiales que prometen dinamizar la economía de la ciudad y atraer a miles de visitantes.

“En la medida en que tengamos más turistas, gente que llega de otras partes de Colombia y del mundo, se genera un círculo virtuoso alrededor de la economía de la ciudad”, sostuvo Ana María Aljure en entrevista con Diana Calderón en Hora 20.

Entre el 17 y el 18 de septiembre, en la capital del Atlántico se llevará a cabo el Latam Fintech Market, que reunirá a empresarios, líderes de startups, inversionistas y funcionarios para dialogar sobre la innovación financiera en Latinoamérica. El evento se realizará en el centro de convenciones Puerta de Oro.

“Barranquilla está apostándole muchísimo a la tecnología, a la formación de nuestros jóvenes para que aprovechen estas nuevas oportunidades de empleo que se abren en el mundo tecnológico, del software y de la inteligencia artificial”, sostuvo Aljure en Hora 20.

Barranquilla Grande, Big Band Fest

Pero también hay noticias para el sector cultural del Caribe. Del 1 al 4 de octubre se llevará a cabo el festival Barranquilla Grande que se convertirá en el primer gran evento de big bands en la ciudad. Se realizará en la Plaza de San Nicolás y en la cancha de La Magdalena, en el marco de las noches del centro.

Las presentaciones serán gratuitas y contarán con la participación de artistas de la talla de Maia, Andrés Cepeda, Aymée, Jorge Celedón, Ana del Castillo y Yuri Buenaventura. Además de presentarse en conciertos, los artistas también van a adelantar una serie de conversatorios sobre cultura y música durante las mañanas. Estos foros tendrán lugar en la Fábrica de la Cultura.

“Vamos a contar con muchas bandas internacionales y nacionales que nos van a deleitar con nuestra música, la salsa y todo lo que somos”, advirtió la gerente de ciudad de Barranquilla.

Adicionalmente, contó que hay un proyecto para hacer que el Carnaval de Barranquilla —el evento cultural más importante de la capital del Atlántico— se extienda los 365 días del año, pues se está adelantando una obra llamada la Gran Caseta del Carnaval, que se convertirá en el nuevo epicentro cultural permanente en Barrio Abajo.

Viene la final de la Copa Sudamericana

El sábado 21 de noviembre, el recién renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla espera albergar un evento deportivo de orden continental: la final de la Copa Sudamericana. El campeonato, que ya se encuentra en la fase de cuartos de final, es uno de los más prestigiosos del continente.

En Hora 20, Ana María Aljure se refirió a la remodelación total del estadio. Según explicó, es una de las obras insignia de la capital del Atlántico y no sólo servirá para albergar partidos de fútbol nacionales e internacionales, sino que también será un escenario clave para celebrar conciertos de gran magnitud. “Esto es muy importante para que artistas como Shakira, Bad Bunny o Karol G puedan venir a la ciudad”, concluyó Aljure.